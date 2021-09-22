ترك اللاعب الدولي الجزائري السابق سفيان هني أرضية الميدان مُصابا، في مباراة فريقه الغرافة والمضيف نادي الدحيل.

ولُعبت هذه المباراة مساء الأربعاء، بِرسم الجولة الثالثة من عمر بطولة قطر للموسم الجديد. وانتهت بِخسارة فريق الغرافة بِنتيجة (1-3).

واضطرّ متوسط الميدان الهجومي هني إلى مغادرة أرضية الملعب في الدقيقة الـ 42، بعد شعوره بِآلام الإصابة.

ولم تُوضّح إدارة نادي الغرافة لِحدّ كتابة هذه الأسطر نوعية إصابة هني، ومدى خطورتها من عدمها.

وقبل ذلك في الدقيقة الـ 25، سجّل سفيان هني هدفا لِمصلحة فريقه الغرافة، ولكن الحكم رفضة بعد لجوئه إلى تقنية الفيديو.

وشارك اللاعب الجزائري الآخر والمدافع الدولي مهدي تاهرت أيضا أساسيا مع فريق الغرافة، لكنه خاض كامل أطوار مواجهة نادي الدحيل.

وانفرد نادي الدحيل بعد هذا الانتصار بِالرّيادة، حيث يجمع 9 نقاط. ويشغل فريق الغرافة الرّتبة الـ 3 بِمجموع 6 نقاط.