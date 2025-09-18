-- -- -- / -- -- --
الجزائر

إصابة 14 شخصا جراء انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين في المدية

الشروق أونلاين
إصابة 14 شخصا جراء انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين في المدية
تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية المدية عصر الخميس، لإسعاف المصابين جراء حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين وانقلابها على جانب الطريق، ببوسبسي في بلدية بن شكاو.

الحادث خلّف إصابة 14 شخص من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و62 سنة. وقد تمّ إسعافهم ونقلهم من طرف ذات المصالح إلى المستشفى المحلي.

ويوم الثلاثاء الماضي، أصيب 22 شخصا جراء انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية المدية أيضا. بالمكان المسمى عين الجردة ببلدية ذراع السمار.

وأودت حوادث المرور بحياة 46 شخصا، وخلّفت إصابة 1936 آخرين، عبر عدّة مناطق من الوطن. خلال الأسبوع الممتدّ من 7 إلى 13 سبتمبر الجاري، حسب حصيلة للحماية المدنية.

مقالات ذات صلة
إثر وفاة طفلين بداء الكلب.. وزير الصحة يصل لأم البواقي

تفعيل تحويلات الأساتذة التقليدية تصحيح لاختلالات الحركة النقلية

ورشة تكوينية للقضاة وضباط الشرطة القضائية حول “العملات المشفرة”

وزارة التجارة الخارجية تفتح باب التوظيف

“الأفلان” يردّ على عصماني ويتهمه بالإفلاس السياسي!

وفاة 104 أشخاص في أسبوعين.. حوادث المرور تفتك بالجزائريين

