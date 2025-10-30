-- -- -- / -- -- --
الجزائر

إصابة 14 شخصًا في اصطدام تسلسلي بالبليدة

الشروق أونلاين
الحماية المدنية
جانب من الحادث

تسبب حادث مرور وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بولاية البليدة في إصابة 14 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم حالة واحدة خطيرة، إثر اصطدام تسلسلي بين شاحنة ذات مقطورة وثلاث سيارات وحافلة لنقل العمال كانت تقل 26 راكبًا.

وأوضح بيان مصالح الحماية المدنية أن الحادث وقع على الساعة الثانية و46 دقيقة على مستوى الطريق السريع بني تامو باتجاه الجزائر العاصمة.

وأضاف المصدر ذاته أن فرق الإنقاذ تدخلت لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

