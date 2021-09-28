إصابة 17 شخصا في انحراف حافلة لنقل المسافرين بقسنطينة

أصيب 17 شخصا، الثلاثاء، في حادث مرور تمثل في إنحراف حافلة لنقل المسافرين ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة.

وأكد بيان للحماية المدنية أن مصالحها بولاية قسنطينة تدخلت على الساعة 10 و37 د، على إثر إنحراف حافلة لنقل المسافرين وإصطدامها بحاجز أمني، بمدخل المنطقة الصناعية لبلدية ديدوش مراد.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث خلف حصيلة أولية، تمثلت في إصابة 17 شخص، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.