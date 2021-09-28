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الجزائر

إصابة 17 شخصا في انحراف حافلة لنقل المسافرين بقسنطينة

الشروق أونلاين
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إصابة 17 شخصا في انحراف حافلة لنقل المسافرين بقسنطينة
الأرشيف

أصيب 17 شخصا، الثلاثاء، في حادث مرور تمثل في إنحراف حافلة لنقل المسافرين ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة.

وأكد بيان للحماية المدنية أن مصالحها  بولاية قسنطينة تدخلت على الساعة 10 و37 د، على إثر إنحراف حافلة لنقل المسافرين وإصطدامها بحاجز أمني، بمدخل المنطقة الصناعية لبلدية ديدوش مراد.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث خلف حصيلة أولية، تمثلت في إصابة 17 شخص، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

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