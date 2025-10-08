إصابة 19 شخصا في حادث انحراف حافلة بسكيكدة

أصيب صبيحة اليوم الأربعاء 19 شخصا بجروح في حادث إنحراف حافلة بولاية سكيكدة. حسب ما أفاد به بيان للحماية المدنية.

وحسب البيان، تدخلت الوحدات العملياتية الرئيسية على الساعة 05 و44 د من أجل انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين (خط وهران _ سكيكدة ) بالطريق الوطني رقم 44 منطقة عين لغراب بلدية ودائرة رمضان جمال.

وخلف الحادث إصابة 19 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 05 سنوات و65 سنة، حيث تم تقديم الاسعافات الأولية لهم في عين المكان وتحويلهم إلى مستشفى سكيكدة والعيادة المتعددة الخدمات برمضان جمال.

وعلى إثر ذلك، تنقل والي الولاية السعيد أخروف إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة، برفقة رئيس دائرة سكيكدة، مدير الحماية المدنية، ومدير الصحة، وكذا ممثل رئيس أمن الولاية، لتفقد وضعية المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية.