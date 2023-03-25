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إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية إطلاق جنوبي نابلس

الشروق أونلاين
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إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية إطلاق جنوبي نابلس

أصيب 3 جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، على إثر عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وحسب ما نقلته قناة الجزيرة عن وسائل إعلام عبرية، فإن أحد الجنود المصابين بالرصاص في حالة خطيرة.

واستشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل، يوم الخميس الماضي، في عدوان لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن 4 شباب تتراوح أعمارهم بين 16 و37 عاما، استشهدوا برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت المدينة.

وقد بلغت حصيلة الشّهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري، 88 شهيدا، بينهم 16 طفلا، وسيدة، وأسير في سجون الاحتلال.

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