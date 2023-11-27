إصابة 3 شبان فلسطينيين في إطلاق نار متعمد بأمريكا

تعرض 3 طلاب من أصل فلسطيني لهجوم مسلح في ولاية فيرمونت الأميركية مساء السبت الماضي.

وأعلنت شرطة مدينة بيرلينجتون، الأحد، أنها تلقت بلاغا عن هجوم مسلح وقع الليلة السابقة، وعثرت على 3 طلاب جامعيين مصابين في مكان الحادث.

وأشارت إلى أن الثلاثة ظلوا تحت الرعاية الطبية، الأحد، وأن اثنين منهما أصيبا بطلقات نارية في الجذع، بينما أصيب الثالث في نصفه السفلي. وأضافت أن اثنين منهما في حالة مستقرة، بينما تعرض الثالث لإصابات أكثر خطورة.

وتعرض الطلاب الثلاثة وهم هشام عورتاني من جامعة “براون” في رود آيلاند، وكنان عبد الحميد من جامعة “هافرفورد” في بنسلفانيا، وتحسين أحمد من جامعة “ترينيتي” في ولاية كونيتيكت لإطلاق النار بالقرب من جامعة “فيرمونت”، ويعالجون من إصابات متفاوتة الخطورة.

وأصدرت شرطة بيرلينجتون بياناً قالت فيه إن “الضباط تلقوا اتصالات بوقوع إطلاق نار في نحو الساعة 6:30 مساء السبت (23:30 بتوقيت جرينتش) وتوجهوا إلى موقع الحادث حيث عثروا على شخصين مصابين في مكان واحد بالقرب من الحرم الجامعي وثالث على بعد مسافة قصيرة”.