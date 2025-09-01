إصابة 3 لاعبين غينيين وغيابهم عن مباراة الجزائر

يغيب 3 لاعبين عن صفوف منتخب غينيا كوناكري لِكرة القدم، من أصل 25 استلموا دعوة المدرب باولو دوارتي.

وتُواجه غينيا كوناكري كلا من الصومال بِأوغندا، والجزائر بِبلاد مراكش، على التوالي. في الـ 5 والـ 8 من سبتمبر الحالي، ضمن إطار الجولتَين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال اتحاد الكرة الغيني، الإثنين، إن اللاعبين الثلاثة سيغيبون بِداعي الإصابة، وهم: المدافع محمد كامارا ومتوسطا الميدان مادي كامارا وإبراهيما بانغورا.

وإذا كان الثنائي كامارا قد سبق لهما خوض عديد المقابلات الدولية، فإن زميلهما بانغورا كان بِصدد المشاركة لِأوّل مرّة.

ولم يذكر اتحاد الكرة الغيني إن كان الناخب الوطني باولو دوارتي سيُعوّض هؤلاء اللاعبين الغائبين، أو يكتفي بِالبقية.