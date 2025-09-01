-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إصابة 3 لاعبين غينيين وغيابهم عن مباراة الجزائر

الشروق الرياضي
  • 365
  • 0
إصابة 3 لاعبين غينيين وغيابهم عن مباراة الجزائر
الأرشيف

يغيب 3 لاعبين عن صفوف منتخب غينيا كوناكري لِكرة القدم، من أصل 25 استلموا دعوة المدرب باولو دوارتي.

وتُواجه غينيا كوناكري كلا من الصومال بِأوغندا، والجزائر بِبلاد مراكش، على التوالي. في الـ 5 والـ 8 من سبتمبر الحالي، ضمن إطار الجولتَين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال اتحاد الكرة الغيني، الإثنين، إن اللاعبين الثلاثة سيغيبون بِداعي الإصابة، وهم: المدافع محمد كامارا ومتوسطا الميدان مادي كامارا وإبراهيما بانغورا.

وإذا كان الثنائي كامارا قد سبق لهما خوض عديد المقابلات الدولية، فإن زميلهما بانغورا كان بِصدد المشاركة لِأوّل مرّة.

ولم يذكر اتحاد الكرة الغيني إن كان الناخب الوطني باولو دوارتي سيُعوّض هؤلاء اللاعبين الغائبين، أو يكتفي بِالبقية.

مقالات ذات صلة
شبيبة القبائل تحسم صفقة مسعودي

شبيبة القبائل تحسم صفقة مسعودي

قرار بخصوص موعد انطلاق بطولة الرابطة الثانية للهواة

قرار بخصوص موعد انطلاق بطولة الرابطة الثانية للهواة

 رقم قياسي من طلبات استضافة أمم أفريقيا حتى 2035

 رقم قياسي من طلبات استضافة أمم أفريقيا حتى 2035

إنفانتينو يطمئن مخاوف الأفارقة بشأن كأس العالم 2026

إنفانتينو يطمئن مخاوف الأفارقة بشأن كأس العالم 2026

بيتكوفيتش يشدّد على الصّرامة والانضباط.. ويخطّط لحسم بطاقة المونديال هذا الشهر

بيتكوفيتش يشدّد على الصّرامة والانضباط.. ويخطّط لحسم بطاقة المونديال هذا الشهر

أوّل مباراة رسمية لِبن زية مع ناديه الجديد

أوّل مباراة رسمية لِبن زية مع ناديه الجديد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد