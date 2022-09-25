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رياضة

إصابة 3 لاعبين من منتخب الأواسط

علي بهلولي
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إصابة 3 لاعبين من منتخب الأواسط
الأرشيف
لاعبو المنتخب الوطني أواسط في حصّة تدريبية بِتاريخ سابق.

تعرّض ثلاثة لاعبين ينتمون إلى المنتخب الوطني الجزائري أواسط لِإصابة، وسيغيبون عن مواجهة السودان.

ويتبارى المنتخب الوطني لِفئة أقلّ من 20 سنة مع نظيره السوداني ودّيا، بِملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء مساء هذا الإثنين.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: كمال شرشور مدافع مولودية الجزائر، وياسين تيتراوي متوسط ميدان نادي البارادو، وياسين الهواري مهاجم نادي فالونسيان الفرنسي.

وسقط هذا الثلاثي في مطبّ الإصابة خلال مشاركتهم في المباراة الودّية الأولى لِأواسط “الخضر” أمام نظرائهم من السودان، بِميدان الدار البيضاء مساء الجمعة الماضية. وحينها فاز لاعبو الناخب الوطني محمد لاسات بِخماسية نظيفة.

وسيخضع شرشور وتيتراوي والهواري للعلاج والرّاحة، ويُعفون من خوض المواجهة الثانية والأخيرة هذا الإثنين.

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