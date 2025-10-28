-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إصابة 31 تلميذا إثر اصطدام حافلة مدرسية بسيارة سياحية بغليزان

الشروق أونلاين
  • 160
  • 0
إصابة 31 تلميذا إثر اصطدام حافلة مدرسية بسيارة سياحية بغليزان

أصيب صباح اليوم الثلاثاء، 31 تلميذًا، في حادث مرور وقع بدائرة مازونة، التابعة لولاية غليزان، إثر اصطدام بين حافلة لنقل التلاميذ وسيارة سياحية.

وتبعا لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة مازونة، مدعومة بوحدة سيدي أمحمد بن علي على الساعة 07 سا و48 د
لأجل حادث مرور يتمثل في إصطدام ما بين سيارة وحافلة نقل التلاميذ، وهذا بجانب ثانوية “ميلود بن عولة” ببلدية القطار.

وعلى إثر ذلك، تم إجلاء تلميذين يبلغان من العمر 16 سنة من عين المكان، نتيجة تعرضهما لحالة صدمة، يؤكد المصدر ذاته.

كما تم لاحقًا، وبالتنسيق مع إدارة متوسطة شايب الذراع، إجلاء 29 تلميذًا آخر تتراوح أعمارهم بين 11 و15 سنة، كانوا في حالة صدمة وإصابات خفيفة، إلى مستشفى مازونة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مقالات ذات صلة
الشعب ينجح في تحدي “المليون شجرة”

الشعب ينجح في تحدي “المليون شجرة”

في ذكرى بسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون.. تكريم المجاهدة زهية ظرف الله

في ذكرى بسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون.. تكريم المجاهدة زهية ظرف الله

الرئيس تبون: ملتزمون بدعم مسار التنمية الشاملة في إفريقيا

الرئيس تبون: ملتزمون بدعم مسار التنمية الشاملة في إفريقيا

فرنسا تتجاهل تهجم زمّور المتكرر على الجالية الجزائرية

فرنسا تتجاهل تهجم زمّور المتكرر على الجالية الجزائرية

إثر التقلبات الجوية.. المديرية العامة للأمن الوطني تُحذر

إثر التقلبات الجوية.. المديرية العامة للأمن الوطني تُحذر

جلاوي يعطي إشارة إنطلاق مشروع تطوير مطار المشرية

جلاوي يعطي إشارة إنطلاق مشروع تطوير مطار المشرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد