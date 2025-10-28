إصابة 31 تلميذا إثر اصطدام حافلة مدرسية بسيارة سياحية بغليزان

أصيب صباح اليوم الثلاثاء، 31 تلميذًا، في حادث مرور وقع بدائرة مازونة، التابعة لولاية غليزان، إثر اصطدام بين حافلة لنقل التلاميذ وسيارة سياحية.

وتبعا لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة مازونة، مدعومة بوحدة سيدي أمحمد بن علي على الساعة 07 سا و48 د

لأجل حادث مرور يتمثل في إصطدام ما بين سيارة وحافلة نقل التلاميذ، وهذا بجانب ثانوية “ميلود بن عولة” ببلدية القطار.

وعلى إثر ذلك، تم إجلاء تلميذين يبلغان من العمر 16 سنة من عين المكان، نتيجة تعرضهما لحالة صدمة، يؤكد المصدر ذاته.

كما تم لاحقًا، وبالتنسيق مع إدارة متوسطة شايب الذراع، إجلاء 29 تلميذًا آخر تتراوح أعمارهم بين 11 و15 سنة، كانوا في حالة صدمة وإصابات خفيفة، إلى مستشفى مازونة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.