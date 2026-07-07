إصابة 33 شخصًا في اصطدام حافلة صغيرة بسيارة نفعية بالبيض

أصيب 33 شخصًا بجروح وإصابات متفاوتة، إثر حادث مرور وقع صباح اليوم الثلاثاء، تمثل في اصطدام سيارة نفعية بحافلة صغيرة لنقل المسافرين، ما أدى إلى انقلابها، وفق ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت الحماية المدنية أن المصابين، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و82 سنة، تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي، مشيرة إلى أن من بين إجمالي المصابين، تم نقل 18 شخصًا بواسطة خواص.

وأضافت أن الحادث وقع في حدود الساعة 07:40، على مستوى الطريق الوطني رقم 47 ببلدية ودائرة بوعلام، إثر اصطدام سيارة نفعية بحافلة صغيرة لنقل المسافرين وانقلاب الأخيرة.

وسخرت مصالح الحماية المدنية للتدخل خمس سيارات إسعاف وشاحنة تدخل لضمان التكفل بالمصابين وتأمين موقع الحادث.