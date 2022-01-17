إصابة 66 تلميذا و7 أساتذة بكورونا في مدرسة بسطيف

أغلقت ابتدائية شلالي لخضر بحي الهضاب بسطيف، الاثنين، بعد تسجيل إصابة 66 تلميذا و7 أساتذة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل إصابة 7 تلاميذ يدرسون في السنة الأولى قسم العلوم بثانوية مالك بن نبي ببلدية عين أرنات بسطيف.

وحسب مصادر “الشروق”، فإنه تم، الإثنين، تسجيل حالة استنفار قصوى في مديرية التربية لولاية سطيف، وهذا، في ظل ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ على مستوى ابتدائية شلالي لخضر بحي الهضاب التي تم إغلاقها بقرار من مديرية الصحة وبأمر من والي الولاية كمال عبلة، وكذا، بثانوية مالك بن نبي ببلدية عين أرنات، أين تم غلق القسم الذي سجلت فيه إصابات بالفيروس الخطير.