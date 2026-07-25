إصابة 7 أشخاص في حريق مرقد بالعاصمة

أصيب سبعة أشخاص، صباح اليوم السبت، إثر حريق اندلع داخل غرفة بمرقد بحي علي صادق (الحميز) ببلدية ودائرة الدار البيضاء، حيث تمكنت مصالح الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى، قبل إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن وحداتها تدخلت على الساعة 08:57 لإخماد الحريق الذي شب داخل غرفة بمرقد يتكون من طابق أرضي وطابقين، مسخرةً لهذا التدخل شاحنتي إطفاء، وسيارتي إسعاف، وشاحنة مزودة بسلم ميكانيكي.

وأوضح المصدر ذاته أن فرق التدخل نجحت في إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى مختلف أنحاء المرقد، فيما أسفر الحادث عن إصابة سبعة أشخاص، من بينهم شخصان تعرضا لضيق في التنفس، وخمسة آخرون أصيبوا بحالة صدمة.

وأضافت الحماية المدنية أن المصابين تلقوا الإسعافات الأولية بعين المكان، قبل تحويلهم إلى المستشفى المحلي لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية.