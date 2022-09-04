إصابة 7 لاعبين من وفاق سطيف بفيروس الكورونا

كشف، مدرب وفاق سطيف، التقني المصري حسام البدري، أن فيروس كورونا حرمه من خدمات 7 لاعبين خلال المبارة التي جمعت سهرة السبت، بين وفاق سطيف وضيفه أمل الأربعاء والتي انتهت بفوز زملاء قائد الوفاق قندوسي بهدف مقابل صفر من توقيع اللاعب زغموم.

كما أكد المدرب في تصريح للشروق، أنه بعد إخضاع لاعبي وفاق سطيف للتحاليل الطبية تبين أن 7 لاعبين أغلبهم من التشيكلة الأساسية التي كان يعول عليها خلال المبارة، مصابون بفيروس كورونا. وبخصوص مشاركة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا خلال المبارة المقبلة، من عدمه، قال المدرب حسام المصري، ان طبيب الفريق هو الشخص الوحيد المخول له بمنح التراخيص للاعبين للمشاركة في المباراة المقبلة.