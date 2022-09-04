-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إصابة 7 لاعبين من وفاق سطيف بفيروس الكورونا

الشروق الرياضي
  • 18
  • 0
إصابة 7 لاعبين من وفاق سطيف بفيروس الكورونا

كشف، مدرب وفاق سطيف، التقني المصري حسام البدري، أن فيروس كورونا حرمه من خدمات 7 لاعبين خلال المبارة التي جمعت سهرة السبت، بين وفاق سطيف وضيفه أمل الأربعاء والتي انتهت بفوز زملاء قائد الوفاق قندوسي بهدف مقابل صفر من توقيع اللاعب زغموم.

كما أكد المدرب في تصريح للشروق، أنه بعد إخضاع لاعبي وفاق سطيف للتحاليل الطبية تبين أن 7 لاعبين أغلبهم من التشيكلة الأساسية التي كان يعول عليها خلال المبارة، مصابون بفيروس كورونا. وبخصوص مشاركة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا خلال المبارة المقبلة، من عدمه، قال المدرب حسام المصري، ان طبيب الفريق هو الشخص الوحيد المخول له بمنح التراخيص للاعبين للمشاركة في المباراة المقبلة.

مقالات ذات صلة
الكاف تعلن عن مواعيد مسابقاتها

الكاف تعلن عن مواعيد مسابقاتها

سحْب “الكان” من غينيا والجزائر تترشح لها

سحْب “الكان” من غينيا والجزائر تترشح لها

عادل جرار في النصر الليبي

عادل جرار في النصر الليبي

حسين بن عيادة في طريقه إلى الوداد البيضاوي

حسين بن عيادة في طريقه إلى الوداد البيضاوي

كبّال: باريس أف سي النادي المثالي بالنسبة لي حاليا

كبّال: باريس أف سي النادي المثالي بالنسبة لي حاليا

النصر يفسخ عقد عبيد بالتراضي

النصر يفسخ عقد عبيد بالتراضي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد