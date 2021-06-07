إصابة 9 طلبة بداء الكلب: جامعة البليدة 2 تتخذ هذه الإجراءات!

تفعيل مخطط تلقيح وقائي

كشفت رئاسة جامعة البليدة 2 علي لونيسي، عن اتخاذها سلسلة من الإجراءات المشددة بعد إصابة 9 طالبات بداء الكلب.

أصدرت جامعة البليدة 2 علي لونيسي بيانا جاء فيه “بخصوص المعلومات المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر تقارير نشرت الصحافة الوطنية، والتي مفادها إصابة 9 طلبة بداء الكلب نتيجة تواجد قطة مصابة في غرفة إحدى الطالبات بالإقامة الجامعية رقم 03”.

وأضاف البيان “يجدر التوضيح إنه وبالتنسيق مع مديرية الخدمات الجامعية لم تسجل أية إصابة في صفوف الطلبة والطالبات بداء الكلب، ولم يتم تسجيل أي أعراض المرض لدى الطلبة إنما تم تفعيل مخطط تلقيح وقائي للطالبات اللائي كن في احتكاك مباشر مع القطة المصابة تفاديا لأي احتمال إصابة”.

وتابع البيان “وفي هذا السياق أصدرت رئاسة جامعة البليدة 2 لونيسي علي وبالتنسيق مع مديرية الخدمات الجامعية بالعفرون تعليمات صارمة بمنع إدخال حيوانات أليفة إلى الحرم الجامعي مهما كانت الظروف مع مباشرة حملة تطهير محيط الجامعة من الكلاب الضالة”.

وختم “وبالتالي تطمئن رئاسة جامعة البليدة 2 لونيسي علي كافة الأسرة الجامعية بأنه لا توجد أية إصابة بداء الكلب في جامعة البليدة 2”.