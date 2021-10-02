إصابة 90 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال
أصيب مساء الجمعة، عشرات الفلسطينيين بجروح مختلفة وحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بين مئات الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.
إصابة 90 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
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— زايد زاهدة Zayed Zahdeh (@fNZnwEqaDp6oTuu) October 2, 2021
وبحسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني فإن 90 مواطنا أصيبوا خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن، في حين تم تسجيل 13 إصابة بالرصاص المطاطي في بيتا و13 إصابة في بيت دجن”.
شباب بيتا قاموا بإسقاط طائرة مسيرة تستخدمها قوات الاحتلال لإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في جبل صبيح بقرية بيتا. pic.twitter.com/tNwNt8DsF9
— سُهَادْ 𓂆 (@itsnotsuhad) October 1, 2021
يذكر أن المواجهات اندلعت بين مئات الفلسطينيين وقوات جيش الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن شرق نابلس رفضا للاستيطان ومصادرة الأراضي.
شبان فلسطينيون يسقطون طائرة مسيرة صهيونية كانت تطلق قنابل الغاز على المتظاهرين في جبل صبيح قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة… pic.twitter.com/WRkCSpsVvO
— ثائر الدر 🇱🇧 (@thaeraldorr) October 1, 2021
وقامت قوات الجيش الإسرائيلي باستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق المتظاهرين السلميين.
وشارك مواطنون فلسطينيون مشاهد وصورا تظهر إسقاط مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، حيث رصدت عدة صور لطائرة مسيرة صغيرة مدمرة، من الممكن أنها استخدمت في عمليات التصوير والرصد وإلقاء القنابل المسيلة للدموع.
المصدر: وكالات