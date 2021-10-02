أصيب مساء الجمعة، عشرات الفلسطينيين بجروح مختلفة وحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بين مئات الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.

وبحسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني فإن 90 مواطنا أصيبوا خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن، في حين تم تسجيل 13 إصابة بالرصاص المطاطي في بيتا و13 إصابة في بيت دجن”.

يذكر أن المواجهات اندلعت بين مئات الفلسطينيين وقوات جيش الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن شرق نابلس رفضا للاستيطان ومصادرة الأراضي.

وقامت قوات الجيش الإسرائيلي باستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق المتظاهرين السلميين.

وشارك مواطنون فلسطينيون مشاهد وصورا تظهر إسقاط مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، حيث رصدت عدة صور لطائرة مسيرة صغيرة مدمرة، من الممكن أنها استخدمت في عمليات التصوير والرصد وإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

المصدر: وكالات