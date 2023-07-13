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“إصبع مقطوعة” على مكتب ماكرون.. الإليزيه يرفض التعليق

الشروق أونلاين
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“إصبع مقطوعة” على مكتب ماكرون.. الإليزيه يرفض التعليق
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وصل إلى مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإليزيه طرد بريدي حمل بداخله ما قيل بأنه “إصبع بشرية”.

وقالت وسائل إعلام فرنسية: “الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة”، وقد “تم وضع الإصبع في الثلاجة في مقر الرئاسة إلى حين تسلمته الشرطة خلال الليل”.

ونقلت صحيفة “Valeurs actuelles” الفرنسية عن مصدر أمني قوله، إنه تم إرسال إصبع مقطوعة بالبريد إلى قصر الإليزيه، المقر الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار المصدر إلى أن دائرة المراسلات بقصر الإليزيه استلمت “الطرد” في الفترة ما بين 9 و10 جويلية، قبيل أيام من احتفال فرنسا بالعيد الوطني في 14 جويلية

ونقلت الصحيفة عن المصدر أيضا أن “الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة”، مشيرا إلى أنه “تم وضع الإصبع في الثلاجة في مقر الرئاسة إلى حين تسلمته الشرطة خلال الليل”.

وأكد المصدر أنه “تم التعرف على الشخص صاحب الإصبع المبتورة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر “أدى على الفور إلى اتخاذ الإجراء المناسب لحالات الشدة، بحيث يمكن رعاية الفرد المعني من قبل الدوائر المختصة وإخضاعه للمتابعة الطبية المناسبة”.

ورفض قصر الإليزيه، التعليق على الحادثة.

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