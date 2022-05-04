إصدار أمر بالبحث عن حارسة سجن أمريكية اختفت مع سجين

تم إصدار مذكرة توقيف بحق حارسة سجن في ولاية ألاباما الأمريكية اختفت مع أحد السجناء يوم الجمعة الذي كان من المقرر أن تتقاعد فيه.

وقال المأمور ريك سينجلتون في مؤتمر صحفي إن السجّانة فيكي وايت، مطلوبة بتهمة السماح أو تسهيل هروب المشتبه به في جريمة قتل من سجن مقاطعة لودرديل.

وقال سينجلتون “نعلم أنها شاركت في هروبه سواء فعلت ذلك طواعية أو تعرضت للإكراه أو التهديد، لسنا متأكدين حقًا، لكننا نعرف بالتأكيد أنها شاركت في هروبه”.

ويستغرب زملاء حارسة السجن من التصرف الذي قامت به لكونها كانت على وشك التقاعد، ولم يكن يبدو عليها ما يشير إلى تمردها.

وقال مكتب شرطة مقاطعة لودرديل يوم الثلاثاء إن المحققين، من خلال التحدث مع السجناء في السجن، أكدوا أن هناك “علاقة خاصة” بين فيكي والسجين كيسي وايت، وفق ما نشرته صحيفة “ان بي سي نيوز” الأمريكية.

وتم اتهام كيسي وايت، 38 عاما، بتهمة قتل في سبتمبر 2020، وكان بالفعل في السجن فيما يتعلق بالسطو على منزل عام 2015 وسرقة سيارات، حيث اعتراف بارتكابه الجريمة وكان ينتظر المحاكمة في سجن مقاطعة لودرديل عندما اختفى.