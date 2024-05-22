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حت إشراف أساتذة جامعيين وفنيين وخبراء جزائريين مقيمين خارج الوطن

إصدار النسخة الجديدة من النظام الجزائري المضاد للزلازل

الشروق أونلاين
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إصدار النسخة الجديدة من النظام الجزائري المضاد للزلازل

 كشف وزير السكن والعمران والمدينة،  طارق بلعريبي، عن إصدار النسخة الجديدة من النظام الجزائري المضاد للزلازل، وذلك تحت إشراف أساتذة جامعيين وفنيين وخبراء جزائريين مقيمين خارج الوطن، لهم خبرة كبيرة في هندسة مقاومة الزلازل.

وفي كلمة له بمناسبة انعقاد اليوم الإعلامي حول الحد من مخاطر الزلازل “مسار وآفاق” في الجزائر العاصمة، أكد بلعريبي، على الانتهاء من تحيين التقسيم الزلزالي لمناطق الوطن إعتماد على دراسات الإحتمالات الزلزالية الصادرة في مجلات علمية مرجعية، باعتبار النشاط الزلزالي المسجل مؤخرا.

وأكد الوزير خلال كلمته، التي ألقاها في قاعة المحاضرات في مبنى وكالة “عدل”، على أن هيأته الوزارية، أدرجت أنماط هيكلية جديدة وتقنيات وحلول جد متطورة وتحديد جميع المعاملات الحسابية ذات الصلة، إضافة إلى إعتبار تأثير التربة في عملية الحساب التصميم الزلزالي، مع وضع نظام معلوماتي جغرافي ورقمي متخصص لهذا الغرض.

وأعرب الوزير بلعريبي، عن اعتقاده الكامل، بأن هذه اللائحة الجديدة تضاهي اللوائح الفنية العالمية الأخرى، حيث ستساهم -يقول الوزير- في تعزيز مقاومة البنايات للزلازل، وتحقيق الأهداف الرئيسية المنشودة والمطلوبة وذلك بالإلتزام الصارم للأحداث والتدابير الواردة فيها من قبل جميع المتدخلين في عملية البناء.

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