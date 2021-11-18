إصدار طابع بريدي جزائري تونسي مشترك حول نهر يعبر البلدين

أصدرت الجزائر وتونس، الخميس، طابعا بريديا موحدا حول وادي مجردة الذي ينبع من ولاية سوق اهراس ويعبر الحدود بين البلدين ويعبر التراب التونسي ليتصب في البحر الأبيض المتوسط.

بيان وزارة البريد

أشرف اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، وزير البريد و المواصلات السلكية و الاسلكية، السيد كريم بيبي تريكي، رفقة سعادة سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، السيد رمضان الفايض، على مراسم إصدار طابع بريدي موحد، يرمز للمعلم الطبيعي المشترك الذي يربط بين البلدين الشقيقين “واد مجردة”، وهو المورد الجغرافي المشترك الذي ينبع من سوق أهراس شرقي الجزائر، ليصب في خليج تونس بالبحر الأبيض المتوسط، على امتداد 450 كلم.

يأتي هذا الإصدار الجديد، تجسيدا لتوصيات الدورة الثالثة للجنة الفنية المشتركة الجزائرية التونسية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، المنعقدة بتاريخ 26 و27 يناير 2019 بمدينة الجزائر، لاسيما، توصيات فريق العمل المكلف بالتعاون بين بريد الجزائر والبريد التونسي، فيما يتعلق بإصدار طابع بريدي موحد يخلد قاسما مشتركا وما يجمع الشعبين من روابط أخوة.

يعد هذا الطابع البريدي ثاني إصدار مشترك بين البلدين، بعد ذلك الصادر سنة 2008 و الخاص بالاحتفال بالذكرى الـ 50 لأحداث ساقية سيدي يوسف الأليمة، والتي تجسد محطة نضال خالدة في تاريخ الشعبين الشقيقين، امتزجت فيها دماء ٳخواننا التونسيين بمثيلتها الجزائرية، في صورة بليغة الدلالة عن وشائج التضامن والتكافل العريقة التي تحيل ٳلى المصير المشترك الذي يجمع الشعبين.

و في كلمة له بالمناسبة، أشاد السيد الوزير بهذا الإصدار الهام، مؤكدا أنه يعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية الاستراتيجية الممتازة التي تجمع البلدين، و يرمز بقوة للأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وادي مجردة رمزا للوحدة

ويوم 22 أكتوبر 2021، أعلن بريد تونس، عن مبادرة مشتركة مع نظيره الجزائري بإصدار طابع موحد ابتداء من الأحد القادم، حول وادي مجردة الذي ينبع من ولاية سوق اهراس ويعبر الحدود بين البلدين ويعبر التراب التونسي ليتصب في البحر الأبيض المتوسط.

وحسب بيان لبريد تونس فإنه سيصدر، طابعا بريديا موحدا مع البريد الجزائري، حول “وادي مجردة” باعتباره موردا جغرافيا طبيعيا مشتركا بين البلدين وتأكيدا لما يجمع الشعبين التونسي والجزائري من روابط أخوة ووفاق وعلاقات تاريخية وحضارية عريقة.

ويأتي اصدار هذا الطابع المتشرك تنفيذا لتوصيات اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية في مجال البريد المنعقدة في الجزائر بتاريخ 26 جانفي 2019.

ويعرض هذا الطـابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يوم 24 أكتوبر 2021 بجميع مكاتب البريد.

كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الأنترنيت مـن خلال الـنفذ إلى مـوقع: www.e-stamps.poste.tn