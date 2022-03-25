إصدار عفو على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة المتهمة بالرشوة  

عادت رئيسة كوريا الجنوبية السابقة، بارك جيون هاي، إلى منزلها، الخميس، بعد قرار العفو عنها.

والتقطت الكاميرات صورة بارك وهي تغادر المركز الطبي سامسونغ الواقع في سيول، وهتف العشرات من أنصارها” الرئيسة الرئيسة”.

ووجهت الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية تحياتها لمواطنيها وللطاقم الطبي الذي أشرف على علاجها في المستشفى قائلة إن صحتها تحسنت بفضلهم ثم امتطت سيارة سوداء دون أن ترد على أسئلة الصحفيين.

وتوقفت بارك عند المقبرة التي ضمت قبر والدها الزعيم بارك تشونغ الذي اغتيل سنة 1979 وضعت عنده الزهور والبخور، ثم توجهت نحو مقر إقامتها في مدينة دايغو الجنوبية.

وكانت بارك قد اعتقلت سنة 2017 بتهمه الرشوة وغيرها من الجرائم،

حيث أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكما بالسجن 20 سنة قبل أن يتم العفو عليها قبل 3 أشهر لتعود إلى بيتها بعد امتثالها للشفاء يوم الخميس.