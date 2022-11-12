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إصدار 500 رواية في الجزائر في فترة كورونا

الشروق أونلاين
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إصدار 500 رواية في الجزائر في فترة كورونا
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معرض الكتاب في الجزائر

عرفت الساحة الأدبية في الجزائر، في خلال فترة جائحة كورونا، إصدار ما يقارب 500 عمل روائي، حسب ما كشف عنه الروائي واسيني الأعرج في تصريح للصحافة على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب في الإمارات.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد اعتبر الأعرج أن ما أصدرته دور النشر الجزائرية في هذه الفترة من روايات، كان “مؤشرا إيجابيا ينم عن مستقبل واعد للرواية، رغم التحديات التي باتت تفرضها مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأوضح مؤلف “ضمير الغائب” يقول:”سجّلت الجزائر إنتاجا غزيرا في الحقل الروائي، في خلال سنتي 2020 و2021. وهي الفترة التي تزامنت مع تفشي وباء كورونا”.

وأضاف واسيني:”هي ظاهرة صحية، نستشرف من خلالها مستقبل السرد القصصي. خصوصا مع بروز نخبة ناشئة من الروائيين يحملون بذور النجاح و التألق”.

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