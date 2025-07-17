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الجزائر

إصدار 75 نصا تشريعيا منذ 2021

الشروق أونلاين
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إصدار 75 نصا تشريعيا منذ 2021
ح. م
المجلس الشعبي الوطني

أفادت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، اليوم الخميس، 17 جويلية، بالجزائر العاصمة، أنه تم إصدار 75 نصا تشريعيا منذ 2021، خلال الدورات البرلمانية.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، وعلى هامش استقبالها لفوج من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، المشاركين في المخيمات الصيفية المنظمة من قبل وزارة الشباب، أشادت كريكو بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم أمس الأربعاء، على مشروعي القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والقانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الدورات البرلمانية شهدت منذ سنة 2021 إصدار ما يزيد عن 75 نصا تشريعيا.

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