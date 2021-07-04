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رياضة

إصرار على تنظيم النهائي العربي أواسط “في قلب البيداء صيفا”!

علي بهلولي
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إصرار على تنظيم النهائي العربي أواسط “في قلب البيداء صيفا”!
جانب من اجتماع اللجنتَين الفنيتَين (صورة الاتحاد العربي لكرة القدم)

يرتدي لاعبو المنتخب الوطني الجزائري أواسط اللّباس الأبيض، نظير الزيّ الأخضر للمنافس السعودي.

جاء ذلك بعد اجتماع عقدته اللجنتان الفنيتان لِاتحادَي الكرة الجزائري والسعودي، الأحد.

ويتبارى أواسط الجزائر مع نظرائهم السعوديين، بِرسم نهائي كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة، بِالعاصمة المصرية القاهرة، مساء هذا الثلاثاء.

واللافت أن النهائي كان مُبرمجا على الساعة السادسة مساءً بِالتوقيت المصري، قبل أن يتحوّل إلى الساعة الخامسة مساءً (الرّابعة عصرا بِالتوقيت الجزائري)!

واستنادا إلى مصالح الرّصد الجوي، فإن درجة الحرارة بِالقاهرة تقترب هذا الثلاثاء على الساعة الخامسة مساءً من رقم “35”! والله أعلم.

ويظهر بِأن مسؤولي الاتحاد العربي لكرة القدم مازالوا يُفكّرون بِذهنية العقود البائدة، لمّا كانت تُبرمج المقابلات في قلب الأدغال، وفي ظهيرة فصل الصيف!

وما الذي كان يمنع من إقامة نهائي كأس العرب أواسط على الساعة الثامنة مساءً، وتحت الأضواء الكاشفة؟ خاصة وأن المباراة تُجرى بِمدرجات شاغرة، بِسبب الظرف الصحي الذي يُميّز المعمورة. ثم أن المنافسة تتعلّق بِلاعبين لا يتجاوزون سن العشرين، في صنف أدنى من فئة الأكابر. هل لأن “القوم” سينشغلون بِمباراة إيطاليا وإسبانيا (نصف نهائي “أورو” 2020/ هذا الثلاثاء على الساعة الثامنة مساءً بِالتوقيت الجزائري).

ومعلوم أن “الفيفا” واتحادات الكرة القارية صاروا يحمون اللاعبين، ويرفضون تنظيم المقابلات تحت حرّ شديد، إلاّ إذا كان الأمر يتعلّق بِمنافسة كبيرة، مع برمجة ثلاثة مقابلات في اليوم، مثلا. وفي منافسة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، تجرى المقابلات هذه الأيّام على الساعة العاشرة مساءً بِالتوقيت البرازيلي، البلد الذي يحتضن البطولة.

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