إصرار على سجن روبينيو لـ 9 سنوات بِسبب تورّطه في فضيحة أخلاقية

طالبت الحكومة الإيطالية نظيرتها البرازيلية بِإيداع اللاعب الدولي السّابق روبينيو السّجن لِمدّة تسع سنوات، بِتهمة تورّطه في فضيحة أخلاقية.

وسبق للمهاجم البرازيلي روبينيو (39 سنة) ارتداء زيّ نادي ميلان آسي الإيطالي، ما بين صيفَي 2010 و2014.

وكان القضاء الإيطالي في تاريخ سابق قد أصدر العقوبة المُشار إليها أعلاه، بِسبب تورّط روبينيو في فضيحة أخلاقية (اغتصاب) ضد فتاة ألبانية (23 سنة)، بِأحد ملاهي مدينة ميلانو سهرة الـ 22 من جانفي 2013.

وارتادت هذه الفتاة الملهى الليلي احتفالا بِعيد ميلادها، فيما كان روبينيو حاضرا هناك رفقة خمسة أصدقائه (مواطنيه). ثم خطّط رفقتهم لِدفعها إلى احتساب الخمر بِكمّيات كبيرة، قبل أن يقع الفأس على الرّأس.

وقامت وزارة العدل الإيطالية بِمراسلة نظيرتها البرازيلية في الـ 31 من جانفي الماضي، لِتنفيذ عقوبة السجن لِمدّة تسع سنوات على اللاعب روبينيو. وفقا لِتقرير نشرته البوّابة الإلكترونية المحلّية “أوول”، السبت.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الحكومة الإيطالية راسلت قبل ذلك نظيرتها البرازيلية من أجل تسليم روبينيو وإيداعه السّجن بِإيطاليا. لكن السلطات البرازيلية رفضت الطلب، لِكون دستور البلاد يتضمّن مادّة تمنع تسليم مواطنها لِمحاكمته في بلد أجنبي. الأمر الذي جعل الحكومة الإيطالية تلجأ إلى قرار آخر فحواه، تنفيذ عقوبة السّجن بِالبرازيل.