إصرار مصري على عدم تنظيم النهائي الإفريقي بِالمغرب

تقدّم اتحاد مصر لِكرة القدم، الخميس، بِطلب إلى “الكاف”، يقضي بِتنظيم بلده لِنهائي رابطة أبطال إفريقيا، للموسم الحالي.

وكانت “الكاف” قد أعلنت في الأيّام القليلة الماضية عن استضافة المغرب للنهائي، بِتاريخ الـ 30 من ماي الحالي.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان له: “قام اتحاد الكرة بإرسال خطاب رسمي إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه استضافة مصر لنهائي رابطة أبطال إفريقيا، للنسخة الجارية”.

وأضاف: “بعد انسحاب دولة السنيغال من المنافسة على استضافة النهائي، وذلك إلحاقا بالخطابات التي أرسلها اتحاد الكرة للاتحاد الإفريقي على مدار الأيام الماضية، مُعترضا فيها على إسناد نهائي البطولة إلى دولة المغرب، الأمر الذي يُخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص”.