إصفرار الأسنان أسباب صحية وأخرى غير مألوفة

هل لاحظت أن أسنانك بدأت تأخذ اللون الأصفر؟ لاشك أن هذا جعلك تطرح السؤال هل يحصل هذا بسبب مرض ما؟ أم بسبب عادات صحية خاطئة؟ أم لأسباب أخرى غير مألوفة لديك.

لاشك أن الإبتسامة البيضاء المشرقة أمنية الجميع فهي تعزز من مظهرك وثقتك بنفسك وتترك إنطباعا عند من تقابلهم. ولاشك أن تغيّرات لون الأسنان مشكلة شائعة تحدث بشكل تدريجي لدى جميع الناس فهل يمكن إعادة النظارة إليها بعيدا عن العلاجات الاحترافية المكلفة؟

أبرز 6 أسباب لاصفرار الأسنان

التقدم في العمر

حيث تبدأ طبقة الحماية القوية البيضاء”ميناء الأسنان”في التلاشي بسبب التآكل الطبيعي للأسنان .

التدخين:

إذا كنت ممن يتعاطون منتجات التبغ كالسجائر فإن لون أسنانك سيتغير مع الوقت.

التنظيف غير الكافي للفم:

السبب الأكثر شيوعا حيث تتراكم طبقة من البلاك على الأسنان وهي طبقة من البكتيريا وبقايا الطعام مما يجعل الأسنان تبدو صفراء.

الأدوية:

تؤدي بعض المضادات الحيوية وكذا أدوية الضغط والهيستامين والأدوية المضادة للذهان إلى إصفرار الأسنان وتسبب بقعا عليها .

العلاج بالمواد الكيميائية أو الأشعة للعلاج من السرطان وهذا يؤثر على ميناء الأسنان.

إصفرار ناتج عن أسباب جينية:

من الممكن أن تكون قد ورثت ميناء أسنان يميل إلى الإصفرار أكثر من غيرك من ذوي الجينات المختلفة، وفقا لموقع listerine.

الوقاية من إصفرار الأسنان

الإهتمام بما تأكله وتشربه لمنع حدوث الإصفرار.

تجنب التدخين.

ممارسة عادة صحية للأسنان.

زيارة طبيب الأسنان على الأقل مرتين في السنة .

علاج إصفرار الأسنان

علاج إصفرار الأسنان يبدأ بمحاولة علاج أسبابه:

-الحفاظ على نظافة الفم:

ـ إزالة تراكم البلاك قبل التسوس والإصفرار.

-تنظيف أسنانك بآنتظام.

-المضمضة في حال تعذر إستعمال معجون الأسنان.

-إتباع نظام غذائي وروتين جيد لنظافة الفم، وفقا لموقع webteb.

أسباب غير مألوفة لاصفرار الأسنان

ذكر موقع مجلة فوكس الألمانية أسبابا غير مألوفة لآصفرار الأسنان منها:

ـ منتجات غسول الفم فمركبي فلويد الزنك والكلورهكسين يقللان من سماكة طبقة البلاك المسؤولة عن بياضهما.وينصح موقع فوكس بالتوقف عن آستخدام غسول الفم واستبداله بتنظيف دقيق للأسنان.

ـ إستخدام معجون الأسنان بشكل خاطئ

لا تغريك إعلانات يشع منها الضوء بسبب بياض الأسنان ،فكثير من المعاجين تقوم بمهاجمة طبقة الحماية (المينا)بشكل حاد للغاية مما يعرض الأسنان لمشاكل يصعب مواجهتها.

لذلك ينصح بالإنتباه الى قيمة (RDA)التي تعبر عن قيمة المعجون في إزالة الترسبات ،وتعتبر قيمة مابين 35إلى 50 متوازنة ،أما تلك التي تتخطى 95 فيستحسن عدم استخدامها.

ـ الإفراط في شرب عصائر الحمضيات:

يعد مزيج السكر وحمض الليمون خطير بشكل خاص على الأسنان فهو يهاجم طبقة المينا بشكل عنيف مايجعلها عرضة للإصفرار.

ـ تناول سوائل معالجة السعال قبل النوم حيث يعمل السكر والكحول الموجود فيها على تجفيف الفم ما يقلل من إنتاج اللعاب الذي يعتبر منظفا طبيعيا للأسنان .

ـ أقراص الحديد:

تتفاعل أقراص الحديد مع كبريتيد الهيدروجين الذي تقوم بكتيريا الفم بإنتاجه مما يؤدي إلى تصبغ الأسنان، وفقا لموقع dw.

ـ طرق تبييض الأسنان في المنزل

ـ مزج صودا الخبز الذي يعتبر مادة كاشطة خفيفة مع بيروكسيد الهيدروجين فإنه يشكل عجينة لتبييض الأسنان.

ـ سحب الزيت فهو يعد من الممارسات القديمة والتي تتضمن حشو الزيت مثل زيت جوز الهند في فمك لعدة دقائق ،يعتقد أنه يساهم في إزالة البكتيريا من الفم .

ـ شرائط التبييض:

يمكن استعمالها في المنزل وهي مغطاة بهلام أساسه البروكسيد الذي يساعد في إزالة البقع السطحية على الأسنان.

ـ استخدام الفرشاة مع الفحم المنشط:

الفحم المنشط هو مادة مسامية تساعد على آمتصاص البقع السطحية على الأسنان حيث يتم غسل الأسنان كالمعتاد مع تغميس الفرشاة في كمية صغيرة منه.

ـ تناول الخضار والفواكه:

تساعد بعض الفواكه و الخضروات في إزالة البقع السطحية على الأسنان مع تعزيز إنتاج اللعاب بشكل صحي مثل التفاح الكرفس و الجزر.

ومن المؤكد أن الحرص على نظافة الفم الجيدة عن طريق الفرشاة والخيط بآنتظام أمر بالغ الأهمية لمنع تغير لون الأسنان والحفاظ على أسنان براقة. وفقا لليوم السابع.