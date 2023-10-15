إصلاح “البيام” و”البكالوريا” ونظام وطني للتقييم بالابتدائي

تدابير مستعجلة لمراجعة منظومة التقويم والتوجيه

قررت وزارة التربية الوطنية الشروع في إصلاح نظام التقييم والتدرج والتوجيه، بإطلاق عملية واسعة لمراجعة امتحاني شهادتي التعليم المتوسط “البيام” و”البكالوريا” بصفة جذرية وشاملة، فيما تم استحداث “نظام وطني” لتقييم المكتسبات الدراسية لفائدة تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي ككل، من خلال التمهيد لاعتماد التقويم عن طريق “الملاحظات” أو الحروف، باتباع نفس التدابير المطبقة في امتحان “السانكيام الجديد” المستحدث حديثا.

وأفادت مصادر “الشروق” أنه في إطار تحسين نوعية التعليم والارتقاء بالمدرسة الجزائرية على المدى المتوسط، فإن الوزارة الوصية قد صادقت على حزمة من التدابير التنظيمية اللازمة، لتحقيق إصلاح جذري وشامل “لنظام التقييم والتدرج والتوجيه”، حيث تقرر إطلاق عملية مراجعة شاملة وجذرية لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط “البيام” و”البكالوريا”، إلى جانب مراجعة نظام التقييم البيداغوجي في الأطوار التعليمية الثلاثة، علاوة على “وضع نظام وطني” لتقييم المكتسبات الدراسية لفائدة تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي “من السنة الأولى وإلى الرابعة”، من خلال التمهيد للتخلي التدريجي عن التقييم “العددي” والانتقال إلى التقويم عن طريق الملاحظات والحروف، وذلك عن طريق اعتماد وتبني نفس النموذج المنتهج في امتحان تقييم مكتسبات تلاميذ الخامسة ابتدائي والمعروف باسم “السانكيام الجديد”، فضلا عن مراجعة نظام التقييم البيداغوجي في الأطوار التعليمية الثلاثة، وكذا اعتماد التدابير الملائمة لرفع نسبة توجيه التلاميذ نحو شعب العلوم والرياضيات وتقني رياضي.

وفي الشق الخاص بإصلاح النظام البيداغوجي، أضافت مصادرنا بأن الوزارة قد أقرت عشرة تدابير جديدة لتحقيق الأهداف المبتغاة، ويتعلق الأمر أولا بتحيين الوثائق المرجعية للبرامج، وثانيا مراجعة البرامج التعليمية لكل من الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي، وثالثا إعداد برامج ودليل تعليم اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي والمواد الفنية الخاصة بشعبة الفنون في مرحلة التعليم الثانوي.

تعزيز التعليم عن بعد وتوسيع تعليم الأمازيغية

وإضافة إلى ذلك، فقد أقرت الوصاية أيضا مراجعة الوثائق المرافقة للبرامج ويتعلق الأمر بـ26 وثيقة، إلى جانب تعزيز قدرات المفتشين والأساتذة في إدخال المهارات الحياتية ضمن الممارسات البيداغوجية، علاوة على تعزيز التعليم عن بعد، حيث تم بث أزيد من 5 آلاف فيديو بيداغوجي من قبل الأساتذة عبر المنصات الرقمية تخص مختلف المستويات والأطوار التعليمية، فضلا عن استحداث شعبة الفنون على مستوى التعليم الثانوي وبكالوريا شعبة الفنون اعتبارا من سنة 2024، وكذا التكفل بالتعليم والتربية البدنية والرياضية في الطور الابتدائي من قبل مؤطرين متخصصين، إضافة إلى إدراج التربية المرورية في المنظومة التربوية، وتوسيع نطاق تعليم اللغة الأمازيغية.

وأما في مجال تحسين حوكمة المنظومة التربوية، أشارت ذات المصادر إلى أن الوزارة، قد أقرت إثراء دليل الوساطة وحل النزاعات في المؤسسات التربوية، إلى جانب تكوين 62200 أستاذ متعاقد ثم إدماجهم في الأطوار التعليمية الثلاثة، إضافة إلى إعداد وتنفيذ مخطط عمل قطاعي في مجال التحسيس والوقاية من تعاطي المخدرات، علاوة على توسيع عملية رقمنة القطاع، لاسيما في مجالات تقييم مكتسبات تلاميذ التعليم الابتدائي والحركة السنوية لأساتذة الأطوار الثلاثة والانتقاء المسبق الآلي للمترشحين لمنصب أستاذ متعاقد وتسيير حظيرة السكنات الوظيفية وتحسينها.

6 آلاف مليار سنتيم لدعم التغذية المدرسية

وفيما يتعلق بدعم التمدرس، أكدت المصادر نفسها، أن تدابير مستعجلة قد تم اتخاذها لأجل تعميم الوجبات الساخنة في المطاعم التابعة للمدارس الابتدائية، علاوة على الاستلام النهائي لـ202 مطعم مدرسي، وكذا رفع الكلفة الموحدة للوجبات المقدمة للتلاميذ بناء على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، حيث تم رصد مبلغ قدره 61.75 مليار دينار أي ما يعادل أزيد من 6 آلاف مليار سنتيم برسم السنة المالية 2023، للتكفل بـ4.8 مليون تلميذ.

600 مليار لصيانة وتصليح حافلات النقل المدرسي

وفي مجال تعزيز النقل المدرسي للتلاميذ، لفتت مصادرنا إلى أن وزارة التربية الوطنية، قد جسدت عدة إجراءات على أرض الواقع لأجل استكمال عملية اقتناء 3339 حافلة لفائدة البلديات، حيث أصبح العدد الإجمالي للحافلات المدرسية المسخرة يقدر بـ18.555 حافلة مدرسية، منها 11.383 حافلة تابعة للبلديات و7172 حافلة مستأجرة في إطار اتفاقيات مبرمة مع متعاملي النقل العمومي. إضافة إلى توظيف وتكوين 2500 سائق حافلة مدرسية لفائدة البلديات، علاوة على منح مخصص خدمة عمومية بمبلغ قدره 6 ملايير دينار ما يعادل 600 مليار سنتيم، للتكفل بمصاريف تصليح وصيانة حافلات النقل المدرسي.

وبشأن دعم التضامن الوطني، أفادت مصادرنا بأن الوصاية قد انتهت من إعداد النصوص التنظيمية لتسيير منحة التمدرس المقدرة بـ5 آلاف دينار والتي تمنح لمستحقيها مرة واحدة خلال السنة الدراسية، إلى جانب إنشاء “بطاقية وطنية” رقمية لتسيير هذه المنحة، فيما أكدت على أنه تم تخصيص 3.582.580 منحة مدرسية، بمبلغ قدره 18.02 مليار دينار، برسم الدخول المدرسي 2023/2024.