إصلاح المنظومة التربوية.. بلعابد يعلن عن قرب فتح ملفات كبرى

كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، عن فتح ملفات كبرى تهدف في إطار إصلاح المنظومة المدرسية، سيعلن عنها في وقتها.

وأوضح بلعابد على هامش زيارة عمل وتفقد قادته لولاية الجلفة الإثننين أن مسعى الذهاب بالمدرسة الجزائرية بعيدا، سيعرف فتح ملفات كبرى سيعلن عنها في وقتها, ومن سلطات عليا لكون هذا الموضوع هو شأن دولة.

وأكد الوزير أنه خلال الموسم المقبل “سيعرف القطاع إجراءات ملموسة تعنى بتخفيض الحقيبة المدرسية وبرامج جديدة ستكون في صلبها الجزائر الجديدة حيث ستكون المدرسة مرآة المجتمع وقاطرته في ظل الحفاظ على رموز الهوية الوطنية.”

من جهة أخرى اعتبر بلعابد، بأن “الإهتمام بالتعليم الابتدائي وأساتذة هذا الطور يشكل أولوية الأوليات في إعداد القانون الأساسي، وفقا للتوجيهات التي يحرص عليها رئيس الجمهورية للذهاب بعيدا بالمدرسة الجزائرية.”

وأضاف “هناك مجهود كبير ينصب حول أساتذة الطور الابتدائي في إعداد القانون الأساسي, حيث سيكون لهم حق كبير، وستسند المهام التي يقومون بها حاليا إلى رتب أخرى ستتكفل بذلك .