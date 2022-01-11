-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إصلاح المنظومة التربوية.. بلعابد يعلن عن قرب فتح ملفات كبرى

الشروق أونلاين
  • 301
  • 0
إصلاح المنظومة التربوية.. بلعابد يعلن عن قرب فتح ملفات كبرى

كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، عن فتح ملفات كبرى تهدف في إطار  إصلاح المنظومة المدرسية، سيعلن عنها في وقتها.

وأوضح بلعابد على هامش زيارة عمل وتفقد قادته لولاية الجلفة الإثننين أن مسعى الذهاب بالمدرسة الجزائرية بعيدا، سيعرف فتح ملفات كبرى سيعلن عنها في وقتها, ومن سلطات عليا لكون هذا الموضوع هو شأن دولة.

وأكد الوزير أنه خلال الموسم المقبل “سيعرف القطاع إجراءات ملموسة تعنى بتخفيض الحقيبة المدرسية وبرامج جديدة ستكون في صلبها الجزائر الجديدة حيث ستكون المدرسة مرآة المجتمع وقاطرته في ظل الحفاظ على رموز الهوية الوطنية.”

من جهة أخرى اعتبر  بلعابد، بأن “الإهتمام بالتعليم الابتدائي وأساتذة هذا الطور يشكل أولوية الأوليات في إعداد القانون الأساسي، وفقا للتوجيهات التي يحرص عليها رئيس الجمهورية للذهاب بعيدا بالمدرسة الجزائرية.”

وأضاف “هناك مجهود كبير ينصب حول أساتذة الطور الابتدائي في إعداد القانون الأساسي, حيث سيكون لهم حق كبير، وستسند المهام التي يقومون بها حاليا إلى رتب أخرى ستتكفل بذلك .

مقالات ذات صلة
فوضى بسبب الدفتر المدرسي وكشوف النقاط الرقمية

فوضى بسبب الدفتر المدرسي وكشوف النقاط الرقمية

أطباء يحذّرون من العلاج الذاتي لمتحورات كورونا

أطباء يحذّرون من العلاج الذاتي لمتحورات كورونا

مقاطعة العمل القضائي بداية من الخميس 13 جانفي

مقاطعة العمل القضائي بداية من الخميس 13 جانفي

رزيق: هناك مؤشرات إيجابية للرفع من الصادرات خارج المحروقات

رزيق: هناك مؤشرات إيجابية للرفع من الصادرات خارج المحروقات

أطراف تربويّة تسعى إلى غلق المدارس لأغراض خاصّة!

أطراف تربويّة تسعى إلى غلق المدارس لأغراض خاصّة!

عضو باللجنة العلمية: لا يمكن توقيف الدراسة بسبب كورونا

عضو باللجنة العلمية: لا يمكن توقيف الدراسة بسبب كورونا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد