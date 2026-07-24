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الجزائر

إصلاح عطب تقني في الشبكة الكهربائية شرق العاصمة في ظرف قياسي

الشروق أونلاين
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إصلاح عطب تقني في الشبكة الكهربائية شرق العاصمة في ظرف قياسي
لقطة شاشة (شبكات)

أعلنت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة اليوم الجمعة، 24 جويلية، عن إصلاح عطب تقني في الشبكة الكهربائية شرق العاصمة في ظرف قياسي.

وأكدت وزارة الطاقة أنه “في ظرف قياسي، تمت أشغال عملية إصلاح العطب التقني المتواجد بالشبكة الكهربائية عالية التوتر (60 كيلوفولت) برابط خط عين طاية – الحاميز، شرق العاصمة.”واستمرت الأشغال من الرابعة صباحا إلى غاية العاشرة صباحا.

وأكدت الوزارة أن “الأشغال تكتسي طابعًا ضروريًا واستعجاليًا، وتهدف إلى إصلاح العطب التقني المسجل وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، بما يضمن تحسين جودة التموين بالطاقة الكهربائية والرفع من استقرارها لفائدة المواطنين الكرام.”

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