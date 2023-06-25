إصلاح كفاءات “السانكيام الجديد” تقديريّا أدائيّا شفويّا وكتابيّا

إدراج "تقييم المكتسبات" ضمن برنامج تكوين الأساتذة المدمجين

قررت وزارة التربية الوطنية، إدراج محور امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي أو ما يعرف “بالسانكيام الجديد”، ضمن برنامج التكوين البيداغوجي التحضيري للأساتذة المدمجين بأمرية رئاسية في الطورين الابتدائي والمتوسط، وذلك بغية تعميق المعارف البيداغوجية لدى المتكونين، بشكل يسهل عليهم التحضير الجيد للامتحان في دورته الثانية دون إرهاق أو ضغط، خلال الموسم الدراسي المقبل 2023/2024، وكذا من أجل ترسيخ العمليات التقييمية الجديدة في إطار استراتيجية التكوين المعتمدة.

وأبلغت الوزارة الوصية من خلال المديرية العامة للموارد البشرية “مديرية التكوين”، مديري التربية للولايات في منشور وزاري يحمل الرقم 199 مؤرخ في 22 جوان الجاري، بأنه بناء على القرار الوزاري المؤرخ في 24 أوت 2015 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه، ووفقا لإرسال المديرية العامة للتعليم رقم 178/2023 المؤرخ في 19 جوان 2023، فقد تقرر إدراج محور تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، ضمن وحدة التقييم والمعالجة البيداغوجية لأساتذة التعليم الابتدائي، إذ سيتم التطرق بالتفصيل إلى مجموعة مواضيع و التي ستلقن في حجم ساعي إجمالي يصل إلى خمس ساعات، ويتعلق الأمر بأهداف النظرة الجديدة لتقييم المكتسبات، إلى جانب التعمق في ملف تقييم المكتسبات وفق متطلبات المناهج التعليمية، بالإضافة إلى معالجة النقطة المتضمنة الكفاءات المعنية بالتقييم في كل مادة.

كما سيتم تناول محور الأنماط المعتمدة في تقييم الكفاءات “تقديريا أدائيا شفويا وكتابيا”، علاوة على التطرق إلى معايير التقييم في كل كفاءة ومادة، فضلا على التعريج على النقطة المتضمنة شروط إعداد مواضيع التقييم الشبكات التحليلية بانتقاء “نماذج مختارة”، إلى جانب تسليط الضوء على نماذج من مواضيع لتقييمات كتابية قد طرحت على تلاميذ أقسام الخامسة في دورة الامتحان الأولى، بالإضافة إلى طرح “دفاتر التقييمات” للنقاش.

وأما بشأن أساتذة التعليم المتوسط، فقد تقرر إدراج محور تقييم استثمار نتائج امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي ضمن وحدة التقييم والمعالجة البيداغوجية، حيث سيتم تلقين المتكونين حصص تكوينية بحجم ساعي يقدر بخمس ساعات، بالتطرق إلى عدة مواضيع تخص أولا أهداف النظرة الجديدة لتقييم المكتسبات، وثانيا تناول قضية تقييم المكتسبات وفق متطلبات المناهج التعليمية، وثالثا التعريج على النقطة المتضمنة الكفاءات المعنية بالتقييم في كل مادة، ورابعا مناقشة الأنماط المعتمدة في تقييم الكفاءات “تقديريا أدائيا شفويا وكتابيا”، علاوة على مناقشة البطاقة التحليلية، مع تسليط الضوء على الصعوبات المشخصة وفق المعايير في دفتر تقييم المكتسبات، بالإضافة إلى مناقشة كل ما يتعلق بشق المعالجة البيداغوجية للصعوبات.

يُذكر أن برنامج التكوين البيداغوجي التحضيري للأساتذة المدمجين، سينطلق في الفترة من الفاتح جانفي وإلى غاية 31 أوت الجاري.