إضراب العمال.. ميناء الجزائر تصدر بيانا

دعت مؤسسة ميناء الجزائر العمال المضربين إلى العودة “فورا” إلى العمل و ذلك عقب صدور حكم محكمة سيدي محمد، يوم الخميس، القاضي بعودتهم إلى عملهم.

جاء في بيان للمؤسسة أنه “تبعا للتوقف الفجائي عن العمل من طرف بعض عمال مؤسسة ميناء الجزائر بتاريخ 17 و18 مايو الجاري، ورغم كل محاولات التهدئة والحوار التي باشرتها إدارة المؤسسة إلى جانب المجلس النقابي لميناء الجزائر وفيدرالية عمال الموانئ والهيئات العمالية المختلفة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي للأسف باءت بالفشل، وحفاظا على مصالح المؤسسة، لجأت هذه الأخيرة إلى الإجراءات القانونية المعمول بها من خلال مباشرة دعوة قضائية أمام محكمة سيدي محمد -القسم الاجتماعي الاستعجالي”.

وإثر هذه الدعوة، يقول المصدر ذاته، “أمرت المحكمة في حكمها الصادر يوم 18 مايو الجاري، كل العمال المضربين عن العمل والمحتجين، بوقف كل تصرف من شأنه عرقلة حرية العمل وذلك بإخلاء ساحة المقر المتواجدة بميناء الجزائر وجميع المصالح والمحطات والهياكل والأرصفة المتواجدة بها والتابعة لها والزام العمال المتوقفين عن العمل باستئناف العمل والالتحاق بمناصب عملهم فورا”.