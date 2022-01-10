إضراب العمال يشل خدمات المصالح التقنية بمطار الجزائر

ينتظرون رد الإدارة على مطالبهم وهددوا بالتصعيد

يستمر إضراب عمال بشركة تسيير مطارات ومنشآت الجزائر، بمطار هواري بومدين الدولي، “SGSIA”، ليومه الثاني على التوالي، بعد تأخر إدارة المؤسسة في الرد على مطالبهم المرفوعة أول أمس، على خلفية تسجيلهم عدة تجاوزات ونقائص أثرت على مسارهم المهني والاجتماعي، وعطلت – حسبهم – مردودية المؤسسة، وهو ما نجم عنه غلق مدخل مديرية التسيير والصيانة لمعدات مطار الجزائر “DML”، الذي أثر سلبا على الخدمات، بسبب شل كل من جهاز بساط الحقائب، ورواق الركوب، وكذا توقيف محطة البنزين ومخازن الخدمات، وهو ما سيؤثر حتما على سيرورة الرحلات اليومية للمسافرين.

واستنكر العمال، في تصريح لـ”الشروق” عدم تجاوب إدارة مؤسسة تسيير منشآت مطار هوراي بومدين الدولي “SGSIA”، مع لائحة مطالبهم، مهددين في ذات السياق، بشل كل الخدمات التقنية والتسييرية للمطار، في وقت يؤكد فيه هؤلاء عدم المساس بخدمات الرحلات حتى لا ينعكس -حسبهم- على تنقل المسافرين.

وكان العمال المضربون عن العمل بمديرية التسيير والصيانة لمعدات مطار الجزائر “DML”، قد تم منعهم من الدخول إلى بهو المطار، ما أجج الوضع وأغضب الكثيرين منهم، حيث لجأ هؤلاء إلى غلق باب مدخل المديرية، كرد أولي في انتظار الرد على مطالبهم من طرف الرئيس المدير العام، مستبعدين تحرك النقابة التي أكدوا في تصريحهم أنها تعمل عكس تيار مكاسب العمال المهنية والاجتماعية، في وقت انتهت عهدتها الانتخابية شهر نوفمبر 2021، على أمل نظر الإتحاد العام للعمال الجزائريين لمطلب إعادة تشكيلها بأسماء جديدة، بحكم أنها قد بقت – حسبهم – في المدرجات، مكتوفة الأيدي، وتتفرج من بعيد على ما يحدث.

وكان مئات العمال من شركة تسيير مطارات ومنشآت الجزائر، بمطار هواري بومدين الدولي، “SGSIA”، قد أودعوا لائحة مطالب بمكتب الرئيس المدير العام، على أمل الرد عليها، أو التكفل ببعضها في إطار الإمكانات المتوفرة بالمؤسسة، ليتفاجأوا بعدم الرد سواء بالقبول أو بالرفض، وهذا ما أرغمهم على مواصلة إضرابهم إلى غاية تحقيق مطالبهم، وهو ما أكدته اللافتة المرفوعة عند بوابة مدخل مديرية التسيير والصيانة بالمؤسسة.

للتذكير، فإن لائحة المطالب المسلمة لإدارة المؤسسة سجل فيها العمال المضربون عن العمل، عديد الانشغالات المهنية والاجتماعية، كالزيادة في سلم الرتب بناء على الأقدمية، والزيادات في الأجر القاعدي، ومنحة الإطعام، ناهيك عن منح الشهر الـ13 بأثر رجعي لسنتين، حسب إمكانات المؤسسة المالية، علاوة على تثبيت الزيادات الآلية لمنحة المردودية وفق التدرج الأفقي والعمودي.