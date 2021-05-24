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الجزائر
أولياء وتلاميذ مستاؤون من الاحتجاج

إضراب “الكناباست” يتسبب في تعليق “البكالوريا البيضاء”!

نشيدة قوادري
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إضراب “الكناباست” يتسبب في تعليق “البكالوريا البيضاء”!
أرشيف

تسبب الإضراب الوطني الذي دعت إليه الإثنين، نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، للتضامن مع أستاذات برج باجي مختار، في تعليق امتحان شهادة البكالوريا التجريبي، وهي الحركة الاحتجاجية التي أثارت استياء التلاميذ وأوليائهم على حد سواء، فيما اعتبروا بأن التوقيت الحالي غير مناسب إطلاقا لاتخاذ مثل هذه القرارات.

واضطر تلاميذ السنة الثالثة ثانوي عبر مختلف ثانويات الوطن للرجوع إلى منازلهم بعدما تم تبليغهم بأنه قد تقرر تعليق امتحان شهادة البكالوريا التجريبي المعروف باسم “البكالوريا البيضاء” ليوم واحد، بسبب استجابة الأساتذة والإداريين وكافة العمال للحركة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إلى شنها نقابة “الكناباست”، تضامنا مع الأستاذات وكذا مطالبة السلطات الوصية بالقصاص من مرتكبي الجريمة الشنعاء والتصدي للأيادي العابثة التي تريد المساس بكرامة الأستاذ وتسعى لضرب المدرسة العمومية.

ومن جهتهم، عبر عديد الأولياء والتلاميذ، في تصريح لـ”الشروق”، عن غضبهم من تعليق امتحان شهادة البكالوريا التجريبي ولو ليوم واحد، مؤكدين بأن اتخاذ قرار الإضراب والتوقف عن العمل بمدارس الوطن في هذا التوقيت بالضبط يعد غير مناسب على الإطلاق، حيث لن يحل المشاكل ولن يضع حدا للاعتداءات على الأساتذة، بقدر ما سيساهم في تعقيد الأوضاع، والتشويش على المترشحين.

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