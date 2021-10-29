إضراب المدارس بداية من الثلاثاء القادم

رغم رد الوزارة على "الكنابست"

تحفظت وزارة التربية على جل المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة من قبل نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية المدرجة في إشعار الإضراب الذي هددت بدخوله، على اعتبار أنها مطالب حكومية، فيما رفضت مطلب سحب الابتدائيات من وصاية البلديات، بالمقابل أعلنت نقابة “الكناباست” تمسكها بإضراب اليومين المتجدد أسبوعيا.

والتزمت، الوزارة بتسوية عديد المطالب المرفوعة من قبل “الكناباست” على المديين المتوسط والبعيد، فيما تحفظت على مطالب أخرى، إذ تقرر شل الدراسة في المستويات الثلاث يومين أسبوعيا بدءا من الـ2 نوفمبر المقبل.

وأفرجت الوزارة عن محضر جلسة التفاوض مع “الكناباست” حول الـ12 مطلبا الذي تضمنه إشعار الإضراب، بعد أن كانت قد أكدت في بيان رسمي أنها باشرت على أساس الإشعار بالإضراب إجراءات المصالحة وفق القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها في ممارسة حق الإضراب وذلك بدعوة الطرف المنازع والداعي للإضراب.

خفض الضريبة على الدخل والنقطة الاستدلالية لتحسين القدرة الشرائية

وبخصوص المطلب الأول المتضمن تحسين القدرة الشرائية التي تعرف تدنيا غير مسبوق مما يستوجب رفع الأجور للأستاذ بما يتوافق وترقية مكانته، وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية، أكدت الوصاية في ردها أنه سيتم التكفل به في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عبد الجيد تبون المتخذة في مجلس الوزراء والهادفة للحفاظ على القدرة الشرائية، من خلال تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية، فيما تحفظت على المطلب المتضمن التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن والخدمات الاجتماعية وطب العمل وتحيين منحة تعويض المنطقة، إذ أوضحت بأن هذه الملفات ذات طبيعة قطاعية مشتركة، وهي مدرجة ضمن اهتمام الوصاية ويبقى الفصل فيها من اختصاص السلطات العمومة.

الإدماج للتكفل بالمهام غير البيداغوجية وتسوية 70 بالمائة من المخلفات المالية

من جانب آخر، التزمت الوزارة في نفس المحضر بتسوية عديد المطالب من دون تحديد آجال للتنفيذ، إذ أوضحت بخصوص المطلب الـ11 المتعلق بإعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الابتدائي ورفض إلزامهم بأداء مهام لا ينص عليها القانون، بأنها تعكف على إيجاد صيغة قانونية لتعزيز الطاقم الإداري العامل في الابتدائيات في إطار تطبيق أحكام الإدماج الواردة في المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات أو في إطار إعادة النظر في أحكام القانون الأساسي لقطاع التربية، فيما فصلت في مطلب إخراج الإبتدائيات من وصاية البلديات، حيث أوضحت بأن هذا الانشغال لا يمكن تطبيقه، بحكم أنه يتعارض مع الأحكام القانونية المتعلقة بقانون البلدية لاسيما المادة 122 منه.

وتعهدت الوزارة بضبط الحركة التنقلية للأساتذة بين الولايات بشكل يضمن الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص وتوفير الإيواء للأساتذة الوافدين من مناطق وولايات بعيدة، إذ أكدت بأن وزير التربية عبد الحكيم بلعابد أمر بتقديم التسهيلات اللازمة لعمل أعضاء اللجان المنصبة، على أن يتم تخصيص عمليات تكوينية في مجال التسيير المالي والمادي لفائدة هياكل التسيير واللجان المنتخبة، مؤكدة أن عملية الدخول إلى الولايات تتوقف على توفر المنصب المالي والبيداغوجي اللازم.

وأشارت الوزارة إلى أنها وجهت دعوة للنقابة لتقديم حالات الأساتذة الذين يواجهون ضغطا في العمل بسبب الساعات الإضافية، للتدخل قصد معالجتها وفق ما ينص عليه التنظيم الاستثنائي للتمدرس. وفي ملف “طب العمل”، أكدت الوزارة أنها فتحت 41 مصلحة طب عمل وظيفية كاملة التجهيز وبتأطير طبي متخصص، على أن يتم استكمال فتح تسع مصالح المتبقية في أقرب الآجال، وتعهدت بالعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير التأطير المتخصص وإيجاد صيغة قانونية مناسبة لتمويل مصالح طب العمل، والتزمت بمواصلة معالجة جميع الوضعيات المالية العالقة والخاصة بنفقات المستخدمين، بعد أن أنهت أكثر من 70 بالمائة منها، على أن تتم تصفية ما تبقى قبل نهاية السنة المالية الجارية وذلك في ردها على المطلب العاشر المتعلق بتسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات.

ومن جهتها، أكدت “الكناباست” على لسان أمينها الوطني المكلف بالإعلام والاتصال لـ”الشروق”، على أن ثلاث هيئات وهي الجمعيات الوطنية والمجالس الولائية والمجلس الوطني المزمع في 5 و6 نوفمبر المقبل، هي التي ستشرف على مناقشة محضر جلسة التفاوض، متمسكا بإضراب اليومين المتجدد أسبوعيا.