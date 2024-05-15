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رياضة

إضراب عمال جمع القمامة في باريس بسبب مكافأة أولمبياد 2024

عمر سلامي
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إضراب عمال جمع القمامة في باريس بسبب مكافأة أولمبياد 2024
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أولمبياد باريس 2024

أكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن عمال جمع القمامة في العاصمة باريس دخلوا في إضراب عن العمل للمطالبة بمكافأة الألعاب الأولمبية التي ستقام هذا الصيف.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن نحو 400 من عمال جمع القمامة في باريس شرعوا في إضراب عن العمل بداية من الأربعاء للمطالبة بمكافأة أولمبياد باريس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يستمر الإضراب عن العمل خلال الثلاثة أيام القادمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال قطاع معالجة النفايات والمياه والصرف الصحي، عبر موقعه على الإنترنت إنه يطالب بمكافأة أولمبية قدرها 1900 يورو، لمرة واحدة لجامعي القمامة وعمال الصرف الصحي وغيرهم من عمال الخدمات الصحية، بالإضافة إلى زيادة قدرها 400 يورو في رواتبهم الشهرية المعتادة.

وتستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 جويلية وحتى 11 أوت من السنة الجارية.

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