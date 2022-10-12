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الجزائر
هددوا بوقفة وطنية أمام الوزارة

إضراب لموظفي المصالح الاقتصادية بالتربية يوم 18 أكتوبر

قادة مزيلة
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إضراب لموظفي المصالح الاقتصادية بالتربية يوم 18 أكتوبر

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لوزارة التربية الوطنية، دخولها في إضراب عن العمل ليوم واحد، في 18 أكتوبر الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية للولايات، بعد الوقفات التي نظمت الثلاثاء 11 أكتوبر.

وذكر بيان النقابة أنه يتم التحضير لوقفة وطنية يجتمع فيها جميع موظفي المصالح الاقتصادية أمام ملحقة الوزارة بـ”الرويسو” بالعاصمة، في أعقاب فشل المفاوضات بينها وبين اللجنة التقنية المفوضة عن وزارة التربية المكلفة بالتحاور معها.

وأضافت النقابة في بيانها أن التقارير القادمة من المكاتب الولائية عبرت عن رفضها المطلق للسياسة المنتهجة من قبل الوزارة في التعامل مع فئة موظفي المصالح الاقتصادية والتي لم تترك خيارا آخر سوى التصعيد والتوجه نحو الإضراب والوقفات الاحتجاجية، على حد تعبيرها.

وبهذا الخصوص، نظمت النقابة لقاء وطنيا واجتماعات ولائية وتم الخروج بقرارات تصعيدية ومن ذلك الإضراب يوم 18 أكتوبر، تتبعه وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية، ثم اللجوء إلى تصعيد أساليب الاحتجاج في حالة عدم الاستجابة والإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة تحسبا لأي طارئ.

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