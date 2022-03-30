إطارات التربية بالجنوب الكبير يحتجون!

بسبب توقيت معرض الكتاب الدولي

طالب مفتشون ومديرون وأساتذة من ولايات الجنوب الكبير الحكومة بالعمل في المستقبل على برمجة الصالون الدولي للكتاب خلال فترة العطل المدرسية، من خلال التنسيق المسبق بين وزارتي التربية الوطنية والثقافة والفنون، لكي يتسنى لهم زيارة المعرض في أريحية، على اعتبار أنهم يقضون رحلة ثلاثة أيام من ولاياتهم تجاه الجزائر العاصمة.

وجاء في مضمون الرسالة التي بعث بها مفتشون ومديرون وأساتذة من ولاية تندوف إلى السلطات العليا في البلاد “نحن إطارات تربية ننتمي إلى وطن يسمى الجزائر ومقيمون في الصحراء، وقد أتاحت لنا الحكومة زيارة الصالون السنوي للكتاب في طبعته الـ25، أيام 30 و31 مارس والفاتح أفريل فقط، وهذه الفترة نقضيها في الطريق بين تندوف والعاصمة، وحتى يوم الفاتح أفريل الذي يمكن أن نحظى فيه بزيارة الصالون لا نجد فيه ما نريد، لأن أغلب الكتب تنفد قبل انتهاء فترة الصالون، نظرا لغياب التنسيق بين قطاعين مهمين، وبالتالي فوزارة الثقافة والفنون قد نظمت الصالون في الفترة بين 24 مارس والفاتح أفريل، في حين أن وزارة التربية الوطنية، قد برمجت العطلة الربيعية في فترة مغلقة لا تتعدى الـ9 أيام من 30 مارس إلى 9 أفريل المقبل”.

وأوضحت إطارات التربية بأن رسالتهم ليست دعوة لتنظيم صالون الكتاب في تندوف أو إليزي أو تمنراست، ولا المقارنة بين مواطني الجنوب ومواطني العاصمة، ولكنها دعوة للتنسيق مستقبلا بين قطاعين مهمين وهما الثقافة والفنون والتربية الوطنية، حتى لا يختلفا مستقبلا، ليربح الجميع باتفاقهما وتنسيقهما المسبق فرصة تمكينهم من زيارة الصالون وكذا لكي يضع كل مسؤول في الحسبان ولايات الجنوب العميق التي تبعد عن العاصمة بآلاف الكلومترات.