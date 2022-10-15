إطارات بمصنع إسمنت سكيكدة متهمون بتبديد 18 مليارا

من المقرر أن تبدأ، صباح الأحد، بمحكمة الجنح بعزابة في ولاية سكيكدة، محاكمة المتهمين في قضية مصنع الإسمنت بحجر السود، ببلدية بكوش لخضر، والتي تمت فيها متابعة 15 إطارا، في قضية فساد تتعلق بصفقة عمومية قيمتها 18 مليار سنتيم، من بينهم المدير العام للمصنع، ورؤساء مصالح وموظفون وأعضاء لجان منها لجنة الصفقات وتقييم العروض، حيث وجهت لهم عدة تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والامتناع العمدي عن تأدية المهام لنحو خرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول علي منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، ومنح مزايا غير مبررة في مجال الصفقات العمومية طبقا للمادة 26 فقرة 1 و2 والمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث وجهت أيضا الاستدعاءات لعشرة شهود في القضية يعملون في نفس المصنع.

حيثيات القضية تعود إلى شهر أكتوبر لسنة 2020، وذلك على إثر شكوى تقدم بها مقاول للعدالة بعد أن شك في طريقة إبرام صفقة، إلى الجهات المختصة، وقد استمع قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة بداية شهر ماي الماضي إلى 28 شخصا ما بين متهمين وشهود من طرف فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية سكيكدة، وتتعلق التهم بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، حيث أفضت التحقيقات إلى الإفراج المؤقت عن جميع المتهمين، غير أن وكيل الجمهورية طعن في القرار وقرر الاستئناف لدى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة، حيث تم الاستماع لهم ثانية من طرف قاضي التحقيق نهاية الشهر المذكور، وذلك على إثر اكتشاف صفقة عمومية لإنجاز مستودع على مستوى المصنع وهو المشروع الذي قارب الغلاف المالي المخصص له نحو 18 مليار سنتيم، للإشارة، فإن هذه القضية أجلت لعدة مرات بطلب من الدفاع.