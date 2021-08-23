إطارات طبية تبحث عن أدوية علاج كورونا في الصيدليات

بسبب إصابتها بالفيروس وفقدان وسائل العلاج بالمستشفيات

تتوالى شكاوى الأطر الطبية والمواطنين من نقص الأدوية المستعملة في العلاج من “كوفيد-19″ بالعديد من مستشفيات الوطن، في ظل الموجة الوبائية الثالثة التي تعيشها الجزائر وعدد المصابين بمتحورات فيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الأخيرة، التي شهدت حركية مجتمعية مكثفة بمعظم المدن الكبيرة.

وأكدت مصادر مهنية، في تصريحات متطابقة لـ”الشروق”، أن الأطقم الصحية الحاملة للفيروس التاجي أصبحت مضطرة لشراء الأدوية المندرجة ضمن البروتوكول العلاجي لـ”كوفيد-19″ من الصيدليات ببعض مستشفيات المدن الكبرى، خاصة في وهران، مستغانم، تلمسان، بجاية، تيبازة، التي كثرت الحركية السياحية فيها بقوة وفق تقديرات طبية.

وأوضحت المصادر الطبية ذاتها، أن “أدوية كورونا” ظلت غائبة بالعديد من المستشفيات في الأيام الفائتة، لافتة إلى أن ذلك يضاف لمعضلة “اختفاء” الفيتامين “سي” والفيتامين “د” و”الزنك” و”لوفينوكس” وعقار “ديكزا ميتازون” من الصيدليات، داعية المصالح المعنية إلى التدخل الميداني لتوفير العلاج للأطر الطبية والتمريضية والتقنية.

واشتكى عدد من المواطنين أيضا من نقص الأدوية الموظفة في العلاج من الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بالمصحات الخاصة بعلاج كورونا، التي يتوجهون إليها، لاسيما بوهران، التي شهدت موجة وبائية قاسية في الأيام الأخيرة.

الحبيب محجوبي، عضو الجمعية الوطنية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، قال إن “الجهات الوصية مطالبة بتوفير الأدوية الكاملة للأطر الطبية والتمريضية، التي توجد في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا”، مشيراً إلى أن “العديد من الممرضين والأطباء والتقنيين يبحثون عن تلك الأدوية في الصيدليات، فيما يفترض أن يتم تزويدهم بها على الفور”.

وأشار محجوبي، ضمن إفادته، إلى أن “المهنيين يكابدون المشاق لأداء وظائفهم على أتم وجه”، مبرزا “أن العشوائية تهيمن على تدبير أمور بعض المستشفيات، نتيجة تفاقم الوضعية الصحية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، الأمر الذي أثر بالسلب على ظروف اشتغال الأطر الصحية بصفة عامة”.

وانتقد المتحدث، نقص “أدوية كورونا” ببعض المراكز الصحية التي تشتغل على علاج كورونا، ما جعل المستخدمين يضطرون إلى البحث عنها في الصيدليات التي تعرف بدورها نقصا، خاصة في الفيتامين “سي”، “سافيمكس”، “أموكسيسيلين”، “بنادول” 1000مغ و”الزنك”، إثر ارتفاع أعداد المصابين بـ”كوفيد-19″.