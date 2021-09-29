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إطاران بمينائي العاصمة وسكيكدة ضمن شبكة لتهريب السيارات من أوروبا

الشروق أونلاين
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إطاران بمينائي العاصمة وسكيكدة ضمن شبكة لتهريب السيارات من أوروبا

أعلنت مصالح الدرك الوطني تفكيك شبكة إجرامية مختصّة في التهريب الدولي للسيارات المسروقة من أوروبا نحو الجزائر، تضم إطارين بمينائي الجزائر العاصمة وسكيكدة.

وحسب نفس المصدر فإن عناصر الشبكة عملوا على إدخال سيارات فاخرة مسروقة من دول أوروبية نحو الجزائر، عبر ميناء سكيكدة والجزائر العاصمة، وذلك بعد تزوير الرقم التسلسلي والملف القاعدي، بتواطؤ من إطارات بميناء سكيكدة والجزائر العاصمة.

واوضحت أنه تم توقيف المتورط الرئيسي وبحوزته سيارة سياحية فاخرة رباعية الدفع، محل بحث لدى مكتب الشرطة الدولية (أنتربول)، وهو مغترب مزدوج الجنسية ألقي عليه القبض ببلدية بوشقوف (قالمة).
وأوضحت إن التحقيقات أفضت إلى حجز أربعة سيارات فاخرة أخرى محل بحث، تم إدخالها إلى التراب الوطني بنفس الطريقة، والسيارات سرقت في وقت سابق من إيطاليا، هولندا وفرنسا.
ووفق المصدر فإنه بالإضافة إلى المتورط الرئيسي تم توقيف إطارين بميناء الجزائر وإطار واحد بميناء سكيكدة، وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة بوشقوف، التي أصدرت في حقهم أوامر بالإيداع بالمؤسسة العقابية ببوشقوف.

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