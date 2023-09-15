إطار مزيّف يصطاد حالمات بالزواج عبر “الفيس بوك”

الأمن يطيح بالمجرم وشريكه بسطيف

أوقعت الخميس، شرطة سطيف بالمحتال الذي نصب على العديد من الفتيات بعد ما أوهمهن بالزواج، ورسم لهن أحلاما وردية من سراب، وفق خطة جهنمية يبدأها بانتحال صفة الغير وينهيها بالاستيلاء على أموالهن وأحلامهن التي سرعان ما تتبخر مع فارس أحلام وهمي.

هذا الشاب يدعى (ب. ع. ف) يبلغ من العمر 31 سنة، ينحدر من إحدى ولايات الوسط، اختار طريقة الاحتيال وانتحال صفة الغير لكسب المال، مع استهداف الفتيات العازبات، وتمكن من الإيقاع بأكثر من فتاة في شبكته التي نسجها لهذا الغرض. وتبدأ العملية بخلق علاقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي يحرص على تطويرها وتغذيتها بمشاعر عاطفية تمهد لزواج وهمي تنخدع به الفتيات الباحثات عن فارس الأحلام عبر فضاء افتراضي. ولا يتردد المعني خلال عمليته الاحتيالية في انتحال صفة إطارات في الدولة والظهور في ثوب العاملين في سلك القضاء ليوسع دائرة الأحلام التي تنخرط فيها الفتيات المغفلات. لكن في آخر عملية له وجد نفسه تحت طائلة القانون وانتهى به المطاف بأيدي مكبلة بالأصفاد، وكان ذلك بعد شكوى تقدمت بها فتاة من ولاية سطيف، كشفت أمام رجال الأمن أنها ضحية احتيال هذا الشخص الذي أوهمها بالزواج وتمكن من الاستيلاء على أموالها ومجوهراتها.

وحسب تقرير مصالح الأمن فإن الشابة تعرفت على المشتبه فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصلت معه عبر الفايس بوك، لتتطور العلاقة إلى وعد بالزواج. وأثناء المحادثات الفايسبوكية أوهمها بأنه يمر بضائقة مالية، وانه بحاجة إلى مبلغ من المال، فلم تتردد في مساعدة فارس الأوهام الذي سلمها حسابا بريديا لشريكه في العملية، حيث استولى على المبلغ الأول وظل يطمع في المزيد. ليقرر بعدها الالتقاء بالضحية بمدينة سطيف، أين أقنعها من جديد أنه لازال بحاجة إلى مزيد من المال، فلم تتردد في تسليمه خاتما وأقراطا من الذهب الخالص، ووعدها بإرجاعها فور الخروج من أزمته، لكن المتهم اختفى بعدها عن الأنظار وقطع معها الاتصال، لتكتشف أنها كانت ضحية احتيال مدبر من طرف نصاب استغل ضعفها.

وفور تحرك الضبطية القضائية للأمن الحضري السابع بسطيف، تم وضع خطة محكمة واستدراج المشتبه فيه وشريكه، ليتم القبض عليهما بمدينة سطيف، أين حُولا إلى مركز الأمن لإخضاعهما للإجراءات القانونية. وتبين من خلال التحريات الأولية أن هذا النشاط من اختصاص المشتبه فيه الذي احتال بنفس الطريقة على العديد من الفتيات الراغبات في الزواج، فكان في كل مرة يرتدي لباس فارس الأحلام ليستولي على قلوب الفتيات وممتلكاتهن. واتضح أنه يملك 4 حسابات عبر الفايس بوك مخصصة لاصطيد الفتيات والنصب عليهن، والظاهر أن القضية تتعلق بقائمة طويلة، الأمر الذي دفع بمصالح أمن ولاية سطيف بأمر من نيابة محكمة سطيف إلى نشر نداء للجمهور، جاء فيه أن المشتبه فيه وشريكه تورطا في قضايا احتيال والنصب وانتحال صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا، وهو النداء الموجه لكل الفتيات اللائي تم الإيقاع بهن من طرف هذا الشخص الذي لم يسلب قلوب الفتيات فقط، بل امتدت يده أيضا إلى أموالهن ومصوغاتهن الذهبية.