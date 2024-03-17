إطعام أزيد من 10 آلاف مسافر يوميا عبر محطات النقل البرية 

فتحت الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية “سوقرال” عبر مختلف محطاتها الولائية 36 مرکز إفطار يقصدها يوميا أزيد من 10 آلاف مسافر.

وأفادت الشركة في بيان لها أنه وبتوجيهات من وزارة النقل تعمل محطات المؤسسة بالتنسيق مع الناشطين في الحقل الانساني والمتطوعين على توفير الوجبات الساخنة على الاقل وتوزيعها على المسافرين الذي يصل عددهم يوميا إلى 10 آلاف.

وأكدت مؤسسة سوقرال التزامها الدائم بإطعام كل الوافدين الى محطاتها طيلة الشهر الفضيل واستعدادها الدائم للتكفل بأعداد اكبر، وذلك تطبيقا التوجيهات وزارة النقل الداعية الى تكثيف العمل الخير عبر مختلف مؤسساتها القطاعية.