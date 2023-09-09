إطلاع الجالية في المجر على التوجهات الاستراتيجية للجزائر

في نقاش مفتوح مع وزير الخارجية ببودابست

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، السبت ببودابست، في ختام زيارة العمل التي قام بها إلى المجر بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد الصديق، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وفي مستهل اللقاء، ذكر الوزير أحمد عطاف بالأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر وبالتوجه الاستراتيجي الذي أرساه لـ”تعزيز مكانتها ودورها وإسهامها في مسار التنمية الوطنية”، وفق ما جاء في البيان.

كما اغتنم عطاف هذه الفرصة – يضيف البيان – لـ”اطلاع أفراد الجالية على نتائج المباحثات التي جمعته بنظيره المجري، بيتر سيارتو، والخطوات العملية المتوافق عليها بهدف ضمان الاستغلال الأمثل لفرص التعاون والشراكة بين البلدين وتعزيز الحوار السياسي بينهما”، منوها في هذا السياق بدور الجالية الجزائرية كـ”جسر بشري وهمزة وصل بإمكانها مواكبة ودعم هذه الحركية الجديدة في العلاقات الجزائرية-المجرية”.

ومن جانب آخر، أطلع الوزير أفراد الجالية على آخر التطورات التي تشهدها الساحة الوطنية، وسلط الضوء بصفة خاصة “على الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، سواء من ناحية تحقيق وتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد، أو من ناحية استعادة الجزائر عافيتها الاقتصادية وتدشين عهد جديد من المشاريع التنموية ذات الطابع الهيكلي التي ستعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني، أو من ناحية تعزيز صلابة الجبهة الداخلية كدرع متين للحفاظ على مكتسبات الأمة الجزائرية أمام التحديات المتزايدة التي تفرضها التطورات المقلقة في المحيط الخارجي للبلاد على الصعيدين الإقليمي والدولي”.