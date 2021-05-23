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تتويجا لأشغال منتدى الاقتصاد الثقافي نذير بوعباس يكشف:

إطلاق أربع مدن سينمائية بشراكة تركية وهندية

زهية منصر
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إطلاق أربع مدن سينمائية بشراكة تركية وهندية
أرشيف

دراسة قيد الإنجاز لمنح رجال الأعمال رخص الاستثمار في التراث الثقافي بالجنوب

تسعى وزارة الثقافة إلى استقطاب التجربة التركية والهندية في الصناعة السينمائية، من خلال إطلاق مشاريع خاصة بالشراكة مع هذه الدول، حيث كشف رئيس كونفدرالية أرباب العمل، نذير بوعباس، أن عدة مشاريع شراكة مع وزارة الثقافة هي حاليا قيد الدراسة. وهذا، في إطار الاتفاقية الموقعة بين الطرفين. وقال بوعباس في اتصال معه، إن منتدى الاقتصاد الثقافي الذي عقد مؤخرا أفضى إلى إطلاق أربعة مشاريع في المجال السينمائي تتعلق بمدن سينمائية يتم تجسيدها بالشراكة مع الأجانب.

وقال بوعباس إن مشروع المدينة السينمائية في تيميمون سينطلق عن قريب بعد ضبط برنامج العمل، حيث يتم إنجاز المشروع بشراكة هندية، نظرا لخبرة الهند في الصناعة السينمائية وما تتوفر عليه من مخزون بإمكان الجزائر أن تستفيد منه، خاصة في الجانب المتعلق بالتصوير في الديكورات الخارجية، إضافة إلى مشروع لمدينة سينمائية أخرى في تيمقاد بشراكة تركية.
وأضاف نذير بوعباس، في اتصال معه، إنه في نفس إطار مشاريع المدن السينمائية التي يسعى رجال الأعمال إلى تجسيدها، يتم التفكير حاليا في إطلاق مشروع مماثل في تلمسان بالشراكة مع أجانب، بحيث لم تحدد بعد الجهة التي ستتولى هذا المشروع.

وأكد المتحدث أن المشاريع جاهزة للإطلاق، وتنتظر فقط الانتهاء من دفاتر الشروط الخاصة بالتسيير وإدارة هذه المواقع. وبحسب المتحدث، فإن إطلاق مدن سينمائية من شأنه أن يساهم في الترويج للسياحة.

وفي نفس الإطار، وتتويجا لنتائج منتدى الاقتصاد الثقافي الذي عقد مؤخرا قال النذير بوعباس إن رجال الأعمال أبدوا رغبة في الاستثمار في التراث الثقافي، خاصة في مدن الجنوب. وتشمل تلك المشاريع ترميم وإعادة تهيئة القصور التراثية، قصد الاستفادة منها في الترويج للسياحة واستقطاب الزوار. وفي هذا الإطار، قال نذير بوعباس إن الكونفدرالية تعمل على إعداد دراسة مفصلة في هذا الجانب لمعرفة حجم الاحتياجات والمصاريف المطلوبة لتجسيد هذه المشاريع.

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