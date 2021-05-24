إطلاق أرضيات التعليم عن بعد لجامعة التكوين المتواصل

ستحوي دروسًا تفاعلية وسمعية بصرية

ستفتح جامعة التكوين المتواصل عبر مراكزها العشرين الأرضيات الرقمية التعليمية لفائدة الطلبة المسجلين في كل من تخصص حقوق “قانون عام وقانون خاص” وإعلام واتصال والمحاسبة والمالية لبداية الموسم الجامعي رسميا، وانطلاق السداسي الأول خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عملية التسجيلات، فيما تم تأجيل الانطلاق الرسمي للدراسة في تخصص الإنجليزية إلى موعد سيعلن عنه لاحقا، فيما لا تزال التسجيلات متواصلة إلى غاية نهاية الشهر الجاري للالتحاق بالطور الثاني “ماستر عن بعد” .

وكشفت مهدية كركود، مسؤولة خلية السمعي البصري بجامعة التكوين المتواصل، في تصريح لـ”الشروق” على أن جامعة التكوين المتواصل على أتم الاستعداد لانطلاق العملية التعليمية والتي ستكون لأول مرة عن بعد وكتجربة أولى بعد تغيير القانون الأساسي لجامعة التكوين المتواصل لتأهيلها من أجل تقديم شهادتي الليسانس والماستر الجامعية عن بعد وهذا تمهيدا للتوجه نحو التعليم عن بعد الذي تبنته عدة دول في العالم بما فيها الجزائر.

وأفادت كركود بأن أرضيات التعليم عن بعد جاهزة لوضع مختلف الدروس التفاعلية لفائدة الطلبة بعد انتهاء التسجيلات النهائية وتحديد القوائم وكمرحلة أولى في طور الليسانس عن بعد، مشيرة إلى أن الجامعة أعدت كل العدة لإكمال الدروس وتحضيرها، حيث تم تكليف خلية خاصة لتحضير الدروس وتسجيلها مع الأساتذة المختصين، حيث ستكون الدروس جاهزة عبر أرضية “مودل” بصيغة “بيدياف” ودروس أخرى تفاعلية مع الأستاذ مباشرة، فضلا عن تسجيلات عبر “واب تيفي” التابع للجامعة.