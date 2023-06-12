-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
يعتبر الأول من نوعه بجنوب غرب البلاد

إطلاق أشغال إنجاز أكاديمية كرة القدم لنادي شبيبة الساورة

ع. ع
  • 119
  • 0
إطلاق أشغال إنجاز أكاديمية كرة القدم لنادي شبيبة الساورة
أرشيف
رئيس نادي شبيبة الساورة، محمد زرواطي

أطلقت ببشار أشغال إنجاز أكاديمية لكرة القدم لنادي شبيبة الساورة المنتمي للرابطة الأولى لكرة القدم بإشراف السلطات المحلية، بحسب ما استفيد يوم الأحد لدى مديرية الشباب والرياضة.

ويتربع هذا الصرح التكويني على مساحة قوامها ستة (6) هكتارات على مستوي المنطقة الحضرية الجديدة “المنطقة الزرقاء” والذي سيتكفل مستقبلا بتكوين المواهب الشابة للمنطقة ومن ولايات أخرى من الوطن، حيث خصص استثمار قطاعي يفوق 54 مليون دج، مثلما جرى توضيحه.

وسيتم إنجاز ملعبين للتدريب مجهزين بالعشب الاصطناعي ومرافق رياضية أخرى ضمن هذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه بجنوب غرب البلاد، بحسب البطاقة التقنية للمشروع.

وتعد أكاديمية كرة القدم لشبيبة الساورة التي تأتي تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد بخصوص ضمان تكوين رياضي جيد للمواهب الشابة دعما كبيرا في مجال التأطير البيداغوجي لتلك الطاقات الناشئة، كما أوضح والي الولاية، محمد سعيد بن قامو، خلال تصريح صحفي على هامش إطلاق المشروع.

ومن جهته، أكد رئيس نادي شبيبة الساورة، محمد زرواطي، “أنه مع هذه المدرسة سيساهم فريقنا في التكفل الجيد والتأطير الأمثل للمنخرطين الجدد الذين من شأنهم تدعيم فريقنا، وأيضا تعزيز صفوف فرق أخرى بهؤلاء المواهب الكروية ذات المستوى العالي”.

مقالات ذات صلة
كأس العرب داخل القاعة.. المنتخب الجزائري يتعرف على منافسه في ربع النهائي

كأس العرب داخل القاعة.. المنتخب الجزائري يتعرف على منافسه في ربع النهائي

أوروغواي تفوز على إيطاليا وتتوج بكأس العالم للشباب

أوروغواي تفوز على إيطاليا وتتوج بكأس العالم للشباب

نادي ميلان يودّع صانع أمجاده بهذه الكلمات

نادي ميلان يودّع صانع أمجاده بهذه الكلمات

وفد سعودي حضر نهائي رابطة الأبطال أوروبا لمراقبة 5 لاعبين

وفد سعودي حضر نهائي رابطة الأبطال أوروبا لمراقبة 5 لاعبين

تفاصيل المباراة الأوروبية الأخرى الحاسمة التي تنتظر محرز

تفاصيل المباراة الأوروبية الأخرى الحاسمة التي تنتظر محرز

غوارديولا يمازح ريال مدريد بعد التتويج برابطة أبطال أوروبا (فيديو)

غوارديولا يمازح ريال مدريد بعد التتويج برابطة أبطال أوروبا (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد