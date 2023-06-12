إطلاق أشغال إنجاز أكاديمية كرة القدم لنادي شبيبة الساورة

يعتبر الأول من نوعه بجنوب غرب البلاد

أطلقت ببشار أشغال إنجاز أكاديمية لكرة القدم لنادي شبيبة الساورة المنتمي للرابطة الأولى لكرة القدم بإشراف السلطات المحلية، بحسب ما استفيد يوم الأحد لدى مديرية الشباب والرياضة.

ويتربع هذا الصرح التكويني على مساحة قوامها ستة (6) هكتارات على مستوي المنطقة الحضرية الجديدة “المنطقة الزرقاء” والذي سيتكفل مستقبلا بتكوين المواهب الشابة للمنطقة ومن ولايات أخرى من الوطن، حيث خصص استثمار قطاعي يفوق 54 مليون دج، مثلما جرى توضيحه.

وسيتم إنجاز ملعبين للتدريب مجهزين بالعشب الاصطناعي ومرافق رياضية أخرى ضمن هذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه بجنوب غرب البلاد، بحسب البطاقة التقنية للمشروع.

وتعد أكاديمية كرة القدم لشبيبة الساورة التي تأتي تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد بخصوص ضمان تكوين رياضي جيد للمواهب الشابة دعما كبيرا في مجال التأطير البيداغوجي لتلك الطاقات الناشئة، كما أوضح والي الولاية، محمد سعيد بن قامو، خلال تصريح صحفي على هامش إطلاق المشروع.

ومن جهته، أكد رئيس نادي شبيبة الساورة، محمد زرواطي، “أنه مع هذه المدرسة سيساهم فريقنا في التكفل الجيد والتأطير الأمثل للمنخرطين الجدد الذين من شأنهم تدعيم فريقنا، وأيضا تعزيز صفوف فرق أخرى بهؤلاء المواهب الكروية ذات المستوى العالي”.