إطلاق أشغال مركب الحديد والصلب ببشار قبل نهاية 2023

المشروع في صلب تحضيرات تقنية وإدارية مكثفة

يشكل مشروع مركب الحديد والصلب المزمع تجسيده بولاية بشار والموجه لتثمين المشروع الضخم لاستغلال خام الحديد بمنجم غار اجبيلات (ولاية تندوف) محل تحضيرات مكثفة تحسبا لأشغال الإنجاز المقرر إطلاقها نهاية سنة 2023، حسبما علم الاثنين، لدى مسؤولي قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وأوضح مدير القطاع عباد مزيان “أن إطلاق أشغال هذا المشروع الصناعي الهام الذي سيضمن دعما هاما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولايتي بشار وتندوف والمقررة قبل نهاية السنة الجارية، يوجد في صلب تحضيرات تقنية وإدارية مكثفة”.

وأكد المسؤول ذاته بقوله: “لقد أنهينا حاليا مرحلة التحضير للشروع الفعلي في أشغال تجسيد هذا المشروع الصناعي الهام على مستوى المنطقة الصناعية “توميات” الواقعة على مسافة 40 كلم شمال بشار”.

وتقدر التكلفة المالية لهذا المشروع بواحد مليار دولار وأسند إنجازه إلى المجمع الصيني (سي أم أش) الذي يضم ثلاث شركات صينية عملاقة بالشراكة مع الشركة الوطنية للحديد والصلب (فيرال).

وسيوجه المشروع لإنتاج قضبان السكك الحديدية والهياكل المعدنية، وسيضم أيضا العديد من وحدات معالجة وتحويل الحديد وكذا وحدة لإنتاج العربات لنقل موارد الحديد من منجم غار جبيلات نحو بشار وإلى مركب الحديد والصلب ببطيوة (وهران)، كما شرح المتحدث ذاته.

وتحسبا لتجسيد هذا المشروع العملاق المقرر استلامه في 2026، فقد تم تخصيص وعاء عقاري من قبل الولاية قوامه 1.000 هكتار قابلة للتوسيع إلى 3.000 هكتار على مستوى المنطقة الصناعية “توميات” وذلك بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، مثلما أضاف السيد بوزيان.

كما يجري كذلك إنجاز محول كهربائي ضخم بطاقة 440/220/60 كيلو فولط من قبل الشركة الجزائرية لتسيير ونقل الكهرباء (إحدى فروع مجمع سونلغاز) بتكلفة مالية قدرها أربعة ملايير دج للاستجابة للحاجيات من الطاقة الكهربائية في مختلف مراحل الإنجاز والاستغلال، مثلما أشير إليه.

وفي نفس الإطار، يرتقب كذلك إنجاز محطة للتموين بالغاز الطبيعي بطاقة تتجاوز 20 بارا، بهدف تلبية الحاجيات من هذه الطاقة الحيوية للمركب الصناعي المستقبلي.

وفيما يتعلق أيضا بحاجيات المياه لذات المشروع، سيتم تموينه يوميا انطلاقا من العديد من المصادر المائية لاسيما منها المشروع الجديد لتحويل المياه الألبيانية من حقل قطراني ومن الآبار وكذلك استغلال المياه المعالجة من محطة معالجة وتصفية المياه المستعملة ببشار والتي من المقرر وضعها حيز الخدمة قبل نهاية السنة الحالية، وأيضا من محطة أحادية الكتلة لمعالجة المياه الصناعية التي سيزود بها ذات المركب الصناعي، كما ذكر ذات المسؤول المحلي.

وبخصوص النقل بالسكة الحديدية لإنتاج مركب الحديد والصلب ببشار، فإنه من المقرر إنجاز خط فرعي يربط ذات المركب بخط السكة الحديدية بشار/وهران والذي سيسمح بنقل منتجات المركب نحو ميناء أرزيو (وهران)، حسبما أوضح من جهتهم مسؤولو الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية، صاحبة المشروع العملاق خط السكة الحديدية بشار/تندوف/غار جبيلات الممتد على مسافة 950 كلم.