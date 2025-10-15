إطلاق أكبر مركز للبحث والتطوير في إفريقيا بالجزائر

اتفاقيات مع "عمالقة عالميين" في المجال التكنولوجي قريبًا

سيتم قريبا إطلاق مركز للبحث والتطوير بالجزائر، سيكون الأكبر من نوعه في القارة الافريقية، حسب ما أفاد به الاربعاء بالجزائر العاصمة، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، الذي أكد أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية في تعزيز الابتكار التكنولوجي.

جاء ذلك في تصريح له خلال جلسة خصصت للرد على أسئلة وانشغالات ممثلي المؤسسات الناشئة، على هامش مراسيم افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة الالكترونية والخدمات الرقمية “إكسل إكسبو”، موضحا أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات مع “عمالقة عالميين “في المجال التكنولوجي، في إطار هذا المركز الذي سيكون بمثابة فضاء مفتوح للباحثين والمطورين الشباب، من أجل تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني.

وثمن زروقي الديناميكية التي يشهدها قطاع التكنولوجيات في الجزائر، مؤكدا أن مواكبة التحولات على الصعيد العالمي باتت ضرورة حتمية لضمان استدامة المؤسسات.

من جهته، كشف ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح ، أنه سيتم التوقيع خلال الأسابيع المقبلة، على اتفاقية مع المسرع العمومي “ألجيريا فنتشر”، بغرض تطوير برامج متخصصة في مجال التكنولوجيات الدقيقة والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الذي سيجري تنفيذه بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية، سيسمح بتوجيه الجهود نحو إرساء قاعدة قوية للاقتصاد المبني على المعرفة.

من جهتها، أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف على أهمية مواصلة عمليات التحسيس الموجهة للتجار قصد تشجيعهم على استعمال حلول الدفع الإلكتروني وهذا بالتعاون مع المؤسسات البنكية، إضافة إلى رقمنة الخدمات التجارية والإدارية لتبسيط الإجراءات.