إطلاق أول برنامج تكريمي للطلبة المتفوقين من أبناء الجالية الجزائرية بالخارج

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، صباح اليوم السبت، مجموعة من الطلبة المشاركين في الطبعة الأولى من البرنامج التكريمي المخصص للطلبة المتفوقين من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وذلك في إطار البرنامج الصيفي المسطر لفائدة أفراد الجالية.

ويأتي تنظيم هذه المبادرة، المتزامنة مع الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لعيدي الاستقلال والشباب، بهدف تشجيع الطلبة الجزائريين المقيمين بالخارج على مواصلة التميز في مسارهم الدراسي والجامعي، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم.

ويمتد البرنامج من 3 إلى 9 جويلية 2026، ويتضمن سلسلة من الأنشطة والزيارات الميدانية والثقافية والعلمية، بتنظيم وتنسيق مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات الوطنية.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن هذه المبادرة، الأولى من نوعها، تندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى توطيد صلة أبناء الجالية الجزائرية بالخارج بوطنهم، من خلال تثمين وتكريم الطلبة الذين حققوا مسارات أكاديمية وعلمية متميزة في بلدان إقامتهم، وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف المقومات التاريخية والحضارية والثقافية التي تزخر بها الجزائر، إلى جانب التعرف على مؤهلاتها الأكاديمية والتنموية والسياحية.

وبالمناسبة، أشاد كاتب الدولة بالمستوى العلمي المتميز للمشاركين، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس العناية الخاصة التي توليها السلطات العليا في البلاد للكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج، وحرصها على توطيد صلتها بالوطن الأم وتشجيعها على المساهمة في مسار التنمية الوطنية.

كما ثمّن سفيان شايب مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية، معتبرًا أنه كان عاملًا أساسيًا في إنجاح وتجسيد الطبعة الأولى من هذا البرنامج التكريمي.